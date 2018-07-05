Назван лучший мобильный оператор Москвы

МТС признан мобильным оператором с лучшим качеством связи. Об этом свидетельствуют данные опроса московских абонентов, проведенного исследовательским холдингом «Ромир» (есть в распоряжении «Ленты.ру» ).

Авторы опроса просили абонентов поставить оценку качеству связи их оператора от одного до пяти. Потом на основе этих оценок был вычислен индекс для каждой компании — их положительных оценок вычитались отрицательные.

Наивысший балл в итоге получил МТС — его индекс равен 71. На втором месте Tele 2 «Мегафон» с 70 баллами. При этом к Tele 2 наибольшее количество высших оценок — 32 процента. Авторы опроса называют такой результат сюрпризом, ведь компания вышла на московский рынок только в 2015 году.

Самый низкий индекс у «Билайна» — 62. Зато у оператора больше всего «четверок» — 53 процента.