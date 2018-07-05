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В Подмосковье выстроили эффективную и прозрачную систему торгов
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В Подмосковье выстроили эффективную и прозрачную систему торгов 

РИАМО 5 июля 2018
Фото: РИАМО
Система торгов в Подмосковье стала прозрачной, что позволило достроить школы, отремонтировать сельские клубы и школы искусств, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.
«Мы также выстроили более эффективную и прозрачную систему торгов. На средства, которые удалось высвободить в результате всех этих мер, мы достроили семь школ в Подольске, Звенигороде, Наро-Фоминске, Королеве, Мытищах и Чехове. Отремонтировали семь сельских клубов и две школы искусств», — сказал Воробьев.
Он отметил, что благодаря совместным усилиям финансовая ситуация изменилась.
«Бюджет стабильно растет. Дополнительные доходы дали нам возможность в этом году выплатить всем жителям Подмосковья старше 70 лет по 5 тысяч рублей», — добавил Воробьев.
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