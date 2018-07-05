Количество выданных в Адыгее сертификатов на маткапитал превысило 29 тысяч 

8 июля отмечается Всероссийский День семьи, любви и верности. Сохранение и поддержка института семьи — приоритетная задача нашего государства.
Одним из наиболее эффективных и динамично развивающихся направлений этой поддержки является материнский (семейный) капитал, реализация которого относится к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации.
Актуальная статистика по Республике Адыгея:
1. С 1 января 2007 года в регионе выдано свыше 29 тысяч государственных сертификатов на М (С) К;
2. На улучшение жилищных условий с использованием кредитов и займов средства М (С) К на общую сумму 4 млрд 365 млн 336 тысяч рублей направили 10 789 семей;
3. На улучшение жилищных условий без использования кредитов и займов по заявлениям на общую сумму 3 млрд 612 млн 159 тысяч рублей — 10 150 семей;
4. На получение образования ребёнком (детьми) по заявлениям на общую сумму 35 млн 938 тысяч рублей — 566 семей;
5. На формирование накопительной пенсии принято 5 заявлений на общую сумму 1 млн 182 тысячи рублей;
6. На получение единовременных выплат направлены средства по 22 989 заявлениям на общую сумму 363 млн 196 тысяч рублей;
7. На получение ежемесячных выплат из средств М (С) К по 10 заявлениям на общую сумму 502 тысячи рублей.
Общая сумма средств, направленных в регионе по заявлениям владельцев сертификатов на (М (С) К — 8 млрд 377 млн 132 тысячи рублей.
С начала текущего года семьи, в которых появится второй ребенок, могут получать ежемесячные выплаты из средств маткапитала до исполнения ребенку 1,5 лет. Важное условие, чтобы при этом семейный доход не превышал 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ. В Адыгее эта сумма в 2018 году составляет 14 755,50 рублей (доход на одного члена семьи), размер региональной выплаты в текущем году — 9 325 рублей.