Количество выданных в Адыгее сертификатов на маткапитал превысило 29 тысяч

8 июля отмечается Всероссийский День семьи, любви и верности. Сохранение и поддержка института семьи — приоритетная задача нашего государства.

Одним из наиболее эффективных и динамично развивающихся направлений этой поддержки является материнский (семейный) капитал, реализация которого относится к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации

1. С 1 января 2007 года в регионе выдано свыше 29 тысяч государственных сертификатов на М (С) К;

2. На улучшение жилищных условий с использованием кредитов и займов средства М (С) К на общую сумму 4 млрд 365 млн 336 тысяч рублей направили 10 789 семей;

3. На улучшение жилищных условий без использования кредитов и займов по заявлениям на общую сумму 3 млрд 612 млн 159 тысяч рублей — 10 150 семей;

4. На получение образования ребёнком (детьми) по заявлениям на общую сумму 35 млн 938 тысяч рублей — 566 семей;

5. На формирование накопительной пенсии принято 5 заявлений на общую сумму 1 млн 182 тысячи рублей;

6. На получение единовременных выплат направлены средства по 22 989 заявлениям на общую сумму 363 млн 196 тысяч рублей;

7. На получение ежемесячных выплат из средств М (С) К по 10 заявлениям на общую сумму 502 тысячи рублей.

Общая сумма средств, направленных в регионе по заявлениям владельцев сертификатов на (М (С) К — 8 млрд 377 млн 132 тысячи рублей.