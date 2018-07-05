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Евро преодолел психологическую отметку
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Евро впервые с 21 июня поднялся выше 74 рублей 

Прайм 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Курс рубля ускорил снижение к евро на фоне роста европейской валюты на международном валютном рынке форекс. Евро впервые с 21 июня поднялся выше 74 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 10.24 мск рос на 29 копеек — до 73,96 рубля (уже поднимался до 74,05 рубля), курс доллара — на 1 копейку, до 63,25 рубля.
На форекс европейская валюта растет к американской на 0,3% — до 1,169 доллара за евро.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 0,51% — до 77,84 доллара за баррель.
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