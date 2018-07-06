Волгоградцы теперь могут оформить биометрический паспорт через МФЦ 

Жители Волгоградской области теперь могут оформить биометрический паспорт через Многофункциональные центры в Центральном районе Волгограда, Камышине и Волжском.
«Выбрать удобное время посещения можно самим, заранее записавшись в журнале МФЦ на прием к специалисту», — рассказала директор ГКУ ВО «МФЦ» Ирина Змановская. Узнать о перечне документов, необходимых для оформления паспорта в многофункциональном центре, можно на сайте МФЦ. Паспорта делают в течение 30 дней.
Добавим, Волгоградская область вошла в число первых регионов России, где биометрический паспорт можно оформить в МФЦ.
В общей сложности МФЦ оказывают 250 услуг.