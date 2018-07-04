Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти

Стратегически важный Ормузский пролив может быть закрыт иранскими военными для транспортировки нефти иностранными государствами. Об этом заявил заместитель начальника ставки «Саралла» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаил Коусари.

"Если экспорт иранской нефти будет сдерживаться, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив", — приводит слова Коусари РИА Новости

Высокопоставленный военный добавил, что через этот участок транспортируется до 20% всего объема мировой нефти.