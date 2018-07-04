Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти 

Стратегически важный Ормузский пролив может быть закрыт иранскими военными для транспортировки нефти иностранными государствами. Об этом заявил заместитель начальника ставки «Саралла» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаил Коусари.
"Если экспорт иранской нефти будет сдерживаться, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив", — приводит слова Коусари РИА Новости.
Высокопоставленный военный добавил, что через этот участок транспортируется до 20% всего объема мировой нефти.
Ормузский пролив соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Его северное побережье принадлежит Ирану, южное — Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана. Цифры, названные Коусари, подтверждаются данными Подразделения морской статистики Lloyd’s.
О сдерживании экспорта иранской нефти ранее заявил высокопоставленный представитель американского госдепартамента Брайан Хук. По его словам, Вашингтон к началу ноября убедит своих союзников прекратить покупку «черного золота» у Ирана. Впрочем, президент Исламской республики Хасан Роухани уже заявлял, что считает эту задачу США неосуществимой.