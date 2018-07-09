Наш в «Милане»: Рыболовлев ведет переговоры о покупке футбольного клуба

Экс-совладелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев участвует в переговорах по покупке футбольного клуба «Милан», сообщило итальянское спортивное издание Calciomercato со ссылкой на неназванные источники. Об интересе Рыболовлева, который уже владеет клубом «Монако» к испытывающему финансовые трудности «Милану» итальянские СМИ писали еще в марте. Тогда же среди возможных претендентов на «Милан» называли Алишера Усманова , уже владеющего акциями английского «Арсенала», американского миллиардера Стивена Росса и саудовского бизнесмена Саида Аль-Фаласи. Представители Усманова позже утверждали, что миллиардер не получал предложения о покупке «Милана».

«Многим интересно, — рассказал Forbes о покупке «Милана» человек, знакомый с ситуацией вокруг клуба. — Это брэнд и потенциал». Но возможных покупателей не устраивают условия и цена.

Сильвио Берлускони. Сегодня «Милан» принадлежит консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет китайский бизнесмен Ли Юнхун . В апреле 2017 года он приобрел 99,93% акций клуба у компании Fininvest, принадлежащей семье бывшего премьер-министра Италии

«Чтобы конкурировать на высшем уровне, клубу необходимы инвестиции и ресурсы, которые не способна обеспечить лишь одна семья», — объяснял тогда решение о продаже «Милана» Берлускони. Юнхун заплатил за клуб €740 млн, из которых €220 млн пошли на погашение долгов клуба.

Под руководством нового акционера (Ли Юнхун стал президентом клуба) «Милан» потратил на трансфер новых игроков внушительные €220 млн Прозрачность этих сделок вызвала сомнение у УЕФА , который в прошлом месяце на два года отстранил «Милан» от участия в еврокубках за несоблюдение финансового fair play и наложил на клуб штраф в размере €30 млн Еще раньше финансовые трудности начались и у акционеров «Милана». На покупку акций клуба Rossoneri Sport Investment Lux взяла кредит на €380 млн у американского хэдж-фонда Elliot Management. Кредит необходимо вернуть в октябре текущего года, но 6 июля Rossoneri Sport Investment Lux не смогла выплатить фонду очередной транш в €32 млн Теперь у Elliot Management есть возможность купить клуб всего за €412 млн и затем перепродать его по более высокой цене, пишет итальянское издание Football Italia.

По мнению издания, Elliot Management может воспрепятствовать покупке «Милана» Рыболовлевым. По аналогичным причинам могла быть ранее сорвана сделка между Rossoneri Sport Investment Lux и американской компанией Meliacom, которая готова была заплатить за клуб €500 млн без учета долга перед Elliott. Впрочем, владелец Meliacom Рокко Комиссо недавно, говорил, что продолжает вести переговоры о покупке клуба.

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Алишер Усманов Рейтинг Forbes: №10 Состояние: $12500млн

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Дмитрий Рыболовлев Рейтинг Forbes: №18 Состояние: $6800млн

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