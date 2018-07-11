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«Милан» из-за долгов перешел во владение американским инвесторам
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«Милан» из-за долгов перешел во владение американским инвесторам 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: Газета.Ru
«Милан» из-за долгов перешел во владение американской инвестиционной корпорации Elliott Management, сообщает ТАСС.
По информации Football Italia, владелец итальянского клуба Ли Юнхун и китайские инвесторы не смогли вовремя погасить долги перед американской компанией и теперь контроль над клубом получил Elliott Management.
Отмечается, что американцы намерены вложить в клуб €50 млн, чтобы стабилизировать финансовое состояние «Милана».
Группа китайских инвесторов во главе с Ли Юнхуном выкупила акции «Милана» у Сильвио Берлускони в 2017 году. Новые владельцы должны были потратить €220 млн на погашение долгов.
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил итальянский «Милан» от еврокубков на два сезона.
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