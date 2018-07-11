«Милан» из-за долгов перешел во владение американским инвесторам

«Милан» из-за долгов перешел во владение американской инвестиционной корпорации Elliott Management, сообщает ТАСС

По информации Football Italia, владелец итальянского клуба Ли Юнхун и китайские инвесторы не смогли вовремя погасить долги перед американской компанией и теперь контроль над клубом получил Elliott Management.

Отмечается, что американцы намерены вложить в клуб €50 млн, чтобы стабилизировать финансовое состояние «Милана».