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Американцы готовы отказаться от соцсетей за 300 долларов в год
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Американцы готовы отказаться от соцсетей за 300 долларов в год 

Вести.Ru 4 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Представители Массачусетского технологического института и Гронингенского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, за какую сумму американцы готовы отказаться от соцсетей. Оказалось, что потенциальная плата за такую аскезу не так уж высока.
В интернет-опросе, который провели ученые, участвовали 2885 человек. От соцсетей участники исследования готовы отказаться за 300 долларов в год. От поисковых систем — за 17,5 тысячи долларов в год. От электронной почты — за 8,4 тысячи долларов, а от онлайн-карт — за 3,6 тысячи долларов.
Не заходить на сайты YouTube и Netflix американские интернет-пользователи готовы за 1,2 тысячи долларов в год. Удалить мэссенджеры и стриминг-приложения с музыкой люди готовы примерно за 160 долларов в год.
По словам исследователей, это опрос помог им понять, сколько онлайн-сервисы могли бы стоить, если бы учитывались в ВВП.
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