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Жест доброй воли: мексиканский лидер сократил себе заработок и отказался жить в президентской резиденции
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Жест доброй воли: мексиканский лидер сократил себе заработок и отказался жить в президентской резиденции 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время вчерашней встречи со своим предшественником Энрике Пенья Ньето заявил, что начинает выполнять предвыборные обещания. Он сокращает свою зарплату, отказывается от президентской охраны, самолета и возможности проживать в официальной резиденции Лос Пинос, расположенной в крупнейшем столичном парке Чапультепек.
— Я убежден, что в моем городе народ меня оберегает и тому, кто борется за справедливость, нечего бояться, — заявил мексиканский лидер во время пресс-конференции. При этом уточнил, что специальное охранное подразделение теперь будет подчиняться не лично президенту, а минобороны страны, сообщает испанское агентство ЭФЭ.
Что касается резиденции главы государства, то в ней теперь будет организовано публичное пространство для горожан под культурные мероприятия.
— Я не намерен пользоваться самолетом правительства или вертолетом, а буду совершать перелеты как обычно — коммерческими авиалиниями, — добавил мексиканский лидер.
За прошлый год доход главы латиноамериканского государства, за исключением прочих выплат, составил порядка 128 тысяч долларов США в год. Нынешний президент сократит эту сумму вдвое. Обрадор также намерен скорректировать зарплаты топ-чиновников своего кабинета. Средства будут перенаправлены на выплаты бюджетникам.
Это далеко не первый случай, когда латиноамериканские лидеры проявляют скромность и перенаправляют личные средства народу. Пожалуй, самым известным в этом плане президентом был уругвайский лидер Хосе «Пепе» Мухика, который из 12 тысяч долларов своей зарплаты отчислял более 11 тысяч долларов в социальные фонды. Ездил он на стареньком Фольксвагине «жуке» и жил в скромном домике. Его даже называли самым бедным президентом мира, однако это его не смущало — он был как никакой другой президент Уругвая ближе к народу, его пламенные речи в ООН о проблемах неравенства народов и других бедах человечества навсегда останутся в сердцах жителей планеты.
На сегодня самый скромный заработок среди президентов «Нового Света» у главы боливийского государства — он получает чуть меньше 3 тысяч долларов в месяц, тогда как президент Бразилии получает около 12 тысяч долларов, лидеры Аргентины и Колумбии — 10 тысяч долларов, Парагвая — 8,5 тысяч долларов, Эквадора — 7 тысяч долларов, Венесуэлы — 6 тысяч долларов, Перу — 5,5 тысяч долларов.
А вот самыми зарабатывающими президентами на континенте всегда считались лидеры США — их зарплата превышает 33 тысячи долларов в месяц, следом — канадские лидеры с доходом в 21 тысячу долларов. Но им далеко до сингапурского премьер-министра Ли Сяньлуна, который считается номером один в мире по уровню дохода — его зарплата превышает 141 тысячу долларов в месяц. В Европе самой зарабатывающей считается канцлер Германии Ангела Меркель — ее ежемесячный доход составляет 19,5 тысяч долларов. В Африке — это южноафриканский президента Сирил Рамафоса с зарплатой в 18,5 тысяч долларов. Традиционно в списке топ-10 самых зарабатывающих — это лидеры Великобритании, Японии, Турции, Франции, Италии и Индии.
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