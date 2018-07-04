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Европейские фондовые индексы снижаются
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Европейские фондовые индексы в основном снижаются 

Прайм 4 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Основные биржи Европы преимущественно снижаются в среду на фоне сохраняющейся обеспокоенности касательно возможности глобальной торговой войны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.49 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,16%, до 7580,18 пункта, французский CAC 40 рос на 0,15%, до 5324,68 пункта, немецкий DAX опускался на 0,13%, до 12332,01 пункта.
Торговые отношения между США и другими странами, особенно Китаем, продолжают волновать участников рынка. США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать уже с 6 июля.
Кроме того, во вторник суд в Китае временно заблокировал продажу чипов американской Micron Technology по иску тайваньской Unitec Microelectronics. Эти новости привели к снижению стоимости акций европейских компаний технологического сектора. Так, в ходе торгов среды акции STMicro дешевеют на 1,92%, Infineon — на 1,69%, Siltronic — на 6,05%.
"Самыми большими рисками для технологического сектора являются (изменения в — ред.) регулировании и глобальная дестабилизация полупроводниковых компаний из-за эскалации торговой войны", — приводит агентство Рейтер мнение стратега Saxo Bank Питера Гарнри (Peter Garnry).
Инвесторы также обратили внимание на данные макростатистики. Ранее в среду исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне поднялся до 54,9 пункта с 54,1 пункта в мае. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 54,8 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в июне вырос до 55,2 пункта с 53,8 пункта в мае. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 55 пунктов.
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