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OOO «LDZ ritošā sastāva serviss» организует открытый аукцион на торги локомотивов серии 2М62
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OOO «LDZ ritošā sastāva serviss» организует открытый аукцион на торги локомотивов серии 2М62 

РЖД-Партнер 4 июля 2018
Фото: РЖД-Партнер
Все локомотивы находятся в полной комплектации. Регулярно производятся работы по поддержанию технического состояния локомотивов. Все узлы и агрегаты тепловозов законсервированы и регулярно смазываются. Локомотивы находится в Латвии г. Резекне, ул. Локомотивью 35, LV-4601 на территории продавца — Резекненская база запаса.
Ознакомиться с оценкой локомотивов в том числе начальной ценой торгов и кратким описанием можно в приложении (ниже) — «Условия продажи магистральных тепловозов серии 2M62». Локомотивы можно осмотреть, предварительно связавшись с контактной персоной продавца.
Желающим участвовать в торгах (аукционе) необходимо до 25.июля 2018.года подать заявку, для участия в аукционе. Заявку и перечень всех необходимых документов, можно найти в «Условия продажи магистральных тепловозов серии 2M62» приложение №2 и №3, (см. ниже), а так же, лица, желающие участвовать в торгах, перечисляют на счёт продавца сумму обеспечения покупки в размере EUR 5000,00 (пяти тысяч евро). Обеспечение покупки перечисляется на расчетный счет SIA «LDZ ritošā sastāva serviss», единый регистрационный № Nr.40003788351,
LV67NDEA0000084909460, Luminor Bank AS, SWIFT код NDEALV2X Цель платежа: «Обеспечение покупки тепловозов серии 2M62».
Язык торгов — латышский или/и русский. Зарегистрированным участникам торгов (аукциона) точное время и место проведения будет указано в пригласительном письме.
Продавец: ООО «LDZ ritošā sastāva serviss» единый регистрационный номер 40003788351, юридический адрес Латвия, г. Рига, ул. Гоголя 3, LV— 1050; адрес офиса: Латвия, г. Рига, ул. Тургенева 21, LV— 1050.
Контактная персона продавца: заместитель руководителя ремонтного отдела Артурс Меламедс, тел: +371 28390026, +371 67233878. Электронная почта: arturs.melameds@ldz.lv.
Условия продажи магистральных тепловозов серии 2M62
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