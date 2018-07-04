OOO «LDZ ritošā sastāva serviss» организует открытый аукцион на торги локомотивов серии 2М62

Все локомотивы находятся в полной комплектации. Регулярно производятся работы по поддержанию технического состояния локомотивов. Все узлы и агрегаты тепловозов законсервированы и регулярно смазываются. Локомотивы находится в Латвии г. Резекне, ул. Локомотивью 35, LV-4601 на территории продавца — Резекненская база запаса.

Ознакомиться с оценкой локомотивов в том числе начальной ценой торгов и кратким описанием можно в приложении (ниже) — «Условия продажи магистральных тепловозов серии 2M62». Локомотивы можно осмотреть, предварительно связавшись с контактной персоной продавца.

Желающим участвовать в торгах (аукционе) необходимо до 25.июля 2018.года подать заявку, для участия в аукционе. Заявку и перечень всех необходимых документов, можно найти в «Условия продажи магистральных тепловозов серии 2M62» приложение №2 и №3, (см. ниже), а так же, лица, желающие участвовать в торгах, перечисляют на счёт продавца сумму обеспечения покупки в размере EUR 5000,00 (пяти тысяч евро). Обеспечение покупки перечисляется на расчетный счет SIA «LDZ ritošā sastāva serviss», единый регистрационный № Nr.40003788351,

LV67NDEA0000084909460, Luminor Bank AS, SWIFT код NDEALV2X Цель платежа: «Обеспечение покупки тепловозов серии 2M62».

Язык торгов — латышский или/и русский. Зарегистрированным участникам торгов (аукциона) точное время и место проведения будет указано в пригласительном письме.

Продавец: ООО «LDZ ritošā sastāva serviss» единый регистрационный номер 40003788351, юридический адрес Латвия, г. Рига, ул. Гоголя 3, LV— 1050; адрес офиса: Латвия, г. Рига, ул. Тургенева 21, LV— 1050.

Контактная персона продавца: заместитель руководителя ремонтного отдела Артурс Меламедс, тел: +371 28390026, +371 67233878. Электронная почта: arturs.melameds@ldz.lv.

Условия продажи магистральных тепловозов серии 2M62