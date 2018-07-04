Отказ кредитовать Америку принес России большие убытки

Сбережения Россия в золотовалютных резервах стремительно дешевеют. Как ни парадоксально, одной из причин этого стала продажа Россией американских государственных облигаций, то есть отказ кредитовать Соединенные Штаты . В итоге Центробанк несет убытки. Насколько серьезна сложившаяся ситуация?

Международные резервы России (ЗВР РФ) начали таять на глазах. Только за неделю ЦБ потерял 6,1 млрд долларов: 15 июня в ЗВР было 462,4 млрд, а к 22 июня стало уже 456,3 млрд долларов. И дальше, судя по всему, может быть еще хуже. Что же происходит с ЗВР РФ?

Дело в том, что активы и валюты, в которых Центробанк размещает сбережения, стремительно дешевеют.

Российские ЗВР уменьшаются быстрыми темпами из-за снижения цен на золото и падения курса евро на мировом рынке, говорит главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов . Доля евро в резервах 45% (или чуть более 200 млрд долларов), а золота в резервах более 17% (или 80 млрд долларов). Снижение курса евро приводит к падению резервов, выраженных в долларах. Та же ситуация и с золотом, которое российский регулятор активно скупает в последние несколько лет. Еще с конца прошлого года этот металл дешевеет. Во вторник цена на золото доходит уже до минимальных отметок с декабря 2017 года.

В прошлом году Банк России также проявил особый интерес к юаням. К концу 2017 году доля резервов, номинированных в китайской валюте, выросла с 1% до 2,8%. Однако юань на фоне торговой войны США с Китаем резко пошел вниз, и за короткое время потерял 7,5% к доллару. Народный банк Китая решил путем девальвации нацвалюты помочь своим экспортерам — и Россия также пострадала от этого.

Единственное, что сейчас в цене — это доллар. Начиная с апреля он укрепляется ко всем валютам. Но ЦБ отличился этой весной рекордным сокращением вложений в американские гособлигации. В итоге на 1 мая их доля в резервах Ценробанка составила всего около 10% или менее 50 млрд долларов. На фоне крепкого доллара краткосрочно это выглядит сейчас не лучшей стратегией. Сохранение или увеличение доли американских трежерис могло улучшить сейчас ситуацию внутри ЗВР.

Что это — просчет российского регулятора или несчастливая случайность?

«Обычно перекрой состава ЗВР происходит плавно, но в последние два месяца решения принимаются быстро. Это не хорошо и не плохо, это необычно. Доля в ЗВР менялась и раньше, но только в последние месяцы это стали связывать с политической подоплекой. В этот раз ЦБ РФ промахнулся: он сократил процент американских гособлигаций внутри ЗВР и нарастил долю в китайских юанях», — считает Анна Бодрова из «Альпари».

Индекс доллара к основным валютам продолжает расти.

«Пока доллар США чувствует себя очень неплохо. С одной стороны, агрессивная политика президента Дональда Трампа способствует росту спроса инвесторов на активы «тихой гавани», то есть доллар в первую очередь. С другой — внутри европейских стран сейчас достаточно рисков, что также увеличивает потребность участников торгов в безопасных активах», — указывает Бодрова.

Это и выход Великобритании из ЕС , и иммиграционная политика, и риски для правительства Германии . Поэтому нет сомнений, что американская валюта будет оставаться сильной, причем, возможно, довольно долго.

С другой стороны, Богданов считает, что оценивать деятельность ЦБ по управлению резервами все-таки более правильно на более длинных дистанциях — от 5 лет. Все решения по управлению российскими резервами носят стратегический характер. Например, отказ от трежерис — это уход России от политических и санкционных рисков.

«Портфель в американских облигациях следовало сокращать даже раньше, так как цена на этот актив за последний год серьезно упала. Несмотря на рост в последние месяцы, американский доллар за последний год потерял к евро около 10%, а золото выросло на 8%», — говорит Богданов.

А в разрезе пяти лет и вовсе сложно предсказать, кто выиграет, а кто проиграет в итоге.

«Глобальная картина способствует подготовке к самым печальным сценариям, из-за чего игроки предпочитают временно пожертвовать потенциальными прибылями и перевести деньги в безопасные активы. Золото покупает не только Россия, но и целый ряд других стран. И с развитием торговых войн число бунтовщиков условного «запада», которые снижают зависимость от доллара и американской финансовой системы, еще может увеличиться», — говорит Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Поэтому драматизировать ситуацию вокруг российских ЗВР пока не стоит. Тем более, что международные резервы России в кризисные годы традиционно сокращались, так как ни одни кризис не обходится без девальвации рубля к доллару. Так, в 2014 году они сократились на целых 125 млрд долларов, в 2015 году падение было уже не таким большим — на 17 млрд долларов. На данный момент международные резервы России все еще выше, чем были в конце 2014 года — почти на 71 млрд долларов. Хотя до докризисного уровня пока не поднялись (в начале 2014 года ЗВР были 510,5 млрд, сейчас 456,3 млрд).