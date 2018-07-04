Борьба с российским газом: почему Вашингтон хочет, но не может

Отчаянная борьба Вашингтона с балтийским газопроводом

Вот уже несколько лет Америка пытается помешать строительству балтийского газопровода «Северный поток — 2». Но европейцы и русские отказываться от него не намерены. Дональд Трамп может применить более жесткие средства. Но и у русских есть козырь в рукаве.

То, что Западная Европа покупает российский газ, не нравилось ни одному американскому президенту со времен Рональда Рейгана (Ronald Reagan). Но помешать миллиардному бизнесу, одинаково выгодному и Европе, и России , они не могли даже во времена холодной войны.

Сейчас в мировой политике опять сложилась напряженная обстановка. И в многолетнем споре о строительстве второй ветки балтийского газопровода, который должен соединить Россию и Германию , намечается серьезная политическая схватка.

Но на этот раз все пойдет по-другому. Потому что президента США теперь зовут Дональд Трамп. И он хочет любыми средствами предотвратить осуществление проекта. Ему не нравится то, что газопровод еще сильнее привяжет Западную Европу к России, и он не одинок в том, что касается отрицательного отношения к проекту.

На Всемирной газовой конференции, состоявшейся на прошлой неделе всего в нескольких минутах ходьбы от Белого дома, это стало главной темой. Компании, участвующие в строительстве газопровода, задавались вопросом, как далеко может зайти непредсказуемый американский президент в своем стремлении торпедировать проект?

Российские газовые менеджеры опасались даже, что их могут арестовать при въезде в США. Представители российского Газпрома , мирового лидера рынка и строителя газопровода, не приехали на конференцию, в которой приняли участие 2800 представителей компаний из 90 стран мира.

Вот уже несколько месяцев, как эмиссары Трампа из Госдепартамента нажимают на все кнопки, чтобы сорвать проект «Северный поток — 2». Они опасаются, что новый газопровод сделает ненужной Украину как страну-транзитера, дестабилизирует ее и подтолкнет в сферу влияния Москвы

Европейцы сохраняют верность проекту

Но пока внешняя энергетическая политика Трампа ни к чему не привела: федеральное правительство Германии поддерживает газопровод, Швеция Финляндия уже одобрили маршрут пролегания трассы. Сейчас ведутся подготовительные работы для погружения первых участков газопровода на дно Балтийского моря. Последнее, что сейчас может предпринять Трамп, это применить свое самое грозное оружие: ввести экономические санкции против пяти западных энергетических концернов, участвующих в финансировании проекта Газпрома.

К этим западным энергетическим концернам относятся французский «Энжи» (Engie), «Шелл» (Shell) из Нидерландов , ОМВ (OMV) из Австрии , а также фирмы «Винтерсхалл» (Wintershall) и «Юнипер» (Uniper) из Германии.

Велика опасность того, что эти компании будут отлучены от бизнеса на огромном энергетическом рынке США. Как говорят в кругах специалистов, соответствующие планы уже обсуждаются в американском внешнеполитическом ведомстве

То, что американский президент таким образом принудит компании западных партнеров к послушанию, было бы неслыханным оскорблением. Но от Трампа можно ожидать и этого.

Впрочем, вряд ли Трамп наверняка достигнет своей цели, даже если действительно что-то предпримет против пяти западных спонсоров, доля каждого из которых составляет до 10%, а общий вклад — 950 миллионов евро, что соответствует половине всех инвестиций в проект.

«Проект будет наверняка профинансирован. Он очень важен для Газпрома, а России располагает в данный момент большим объемом ликвидности в евро», — сказал Пол Коркоган (Paul Corcoran), финансовый директор компании «Норд-Стрим — 2» (Nord-Stream — 2) в Вашингтоне.

Обилие евро в путинской кассе

Причина обилия евро в казне Путина, о котором говорит Коркоган, кроется в экономических санкциях, введенных Западом после аннексии Крыма

С тех пор Россия продолжает продавать газ в Европу за евро, но больше не может расходовать валюту из торговых ограничений.

Поэтому благодаря избытку евро Россия теоретически в состоянии самостоятельно финансировать «Северный поток — 2», даже если давление США вынудит западных партнеров пойти на попятную. Парадоксальная ситуация.

«Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится еще больше вариантов финансирования «Северного потока — 2"», — заявил Пол Коркоган.

Следовательно, даже санкции не помогут Трампу сорвать российско-германский газопровод. Они будут иметь обратный эффект, так как разразившийся недавно торговый конфликт с США и без того сильно подпортил настроение европейцев.