«Даллас» — главный претендент на Карлссона

По информации The Athletic, главный претендент на защитника Эрика Карлссона — «Даллас». Клуб их Техаса готов провести обмен с «Оттавой» за год до окончания контракта шведского хоккеиста.

Ранее сообщалось, что «Сенаторз» предлагает хоккеисту восьмилетний контракт с зарплатой в 10 миллионов долларов за каждый сезон. Его действующее соглашение на 6,5 миллиона за сезон истекает следующим летом.

В прошлом сезоне 28-летний защитник провел 71 матч за «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 62 (9+53) очка.