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«Даллас» — главный претендент на Карлссона
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«Даллас» — главный претендент на Карлссона 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
По информации The Athletic, главный претендент на защитника Эрика Карлссона — «Даллас». Клуб их Техаса готов провести обмен с «Оттавой» за год до окончания контракта шведского хоккеиста.
За Карлссона «Даллас» готов отдать в качестве части компенсации перспективного защитника — Миро Хейсканена или Юлиуса Хонки.
Ранее сообщалось, что «Сенаторз» предлагает хоккеисту восьмилетний контракт с зарплатой в 10 миллионов долларов за каждый сезон. Его действующее соглашение на 6,5 миллиона за сезон истекает следующим летом.
В прошлом сезоне 28-летний защитник провел 71 матч за «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 62 (9+53) очка.
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