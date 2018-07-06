Доллар подорожает на шесть рублей

Доллар может подорожать на шесть рублей к концу лета. Об этом «Российской газете» сообщил валютный стратег компании «Телетрейд» Александр Егоров.

Эксперт отметил, что всю нынешнюю неделю курс рубля был стабилен по отношению к доллару, но падал по отношению к евро, что связано с согласием лидеров Европейского союза относительно миграционной политики.

Успешно «сопротивляться» американской валюте российская смогла благодаря цене барреля нефти Brent (78 долларов) и сохраняющемуся потенциалу нефтяных фьючерсов.

Таким образом, в первой половине сегодняшнего дня доллар, скорее всего, будет стоить примерно 62,9-63,6 рубля, а евро — 73,5-74, затем обе валюты могут несколько подорожать (до 63,75-64,1 и 74,5 рубля соответственно) или подешеветь (до 62,2-62,5 и 73,5).