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Доллар подорожает на шесть рублей
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Доллар подорожает на шесть рублей 

Рамблер 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Доллар может подорожать на шесть рублей к концу лета. Об этом «Российской газете» сообщил валютный стратег компании «Телетрейд» Александр Егоров.
Эксперт отметил, что всю нынешнюю неделю курс рубля был стабилен по отношению к доллару, но падал по отношению к евро, что связано с согласием лидеров Европейского союза относительно миграционной политики.
Успешно «сопротивляться» американской валюте российская смогла благодаря цене барреля нефти Brent (78 долларов) и сохраняющемуся потенциалу нефтяных фьючерсов.
Таким образом, в первой половине сегодняшнего дня доллар, скорее всего, будет стоить примерно 62,9-63,6 рубля, а евро — 73,5-74, затем обе валюты могут несколько подорожать (до 63,75-64,1 и 74,5 рубля соответственно) или подешеветь (до 62,2-62,5 и 73,5).
Среднесрочная же перспектива, полагает Егоров, грозит рублю падением. По его мнению, к концу лета один доллар может подорожать до 67-69 рублей, а евро — до 75,3-77 рублей. Причинами этого экономист назвал сезонное снижение таких показателей, как доход от инвестиций и объем трансфертных платежей, а также импорта и экспорта товаров и услуг. Кроме того, негативно сказаться на курсе рубля могут снижение интереса к государственным облигациям России со стороны нерезидентов и конвертация дивидендов, которые выплачивают местные корпорации.
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