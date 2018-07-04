Кризис 1998 года может повториться 

Мировой фондовый рынок может ожидать повторение кризиса 1997-1998 годов, пишет Bloomberg. Такие данные приводят аналитики Bank of America.
В 1998 году в Азии произошел масштабный экономический кризис, а в России случился дефолт. Аналитики банка считают, что в пользу возможного повторения ситуации говорит схожая динамика рынков.
«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности», — говорит аналитик Bank of America Майкл Хартнетт.
При этом Bloomberg считает, что снижение стоимости валют развивающихся стран — это относительное явление, а к 2020 году рост экономик стран Азии составит 6%.
Ранее о возможной рецессии предупреждал Всемирный банк. Согласно его докладу, в глобальной цикличной экономике рецессии случаются каждые десять лет — последний глобальный кризис произошел в 2008 году.