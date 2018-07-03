Социальное самочувствие россиян поднимет Путин 

Зампред научного совета ВЦИОМ объяснил НСН причины падения индекса социального оптимизма граждан и рассказал, как его поднять.
Социальное самочувствие россиян ухудшилось за прошедший год. К таким выводам пришли аналитики ВЦИОМ, проведя опрос общественного мнения. Отмечается, что уровень социального оптимизма за год упал с 59 до 36 пунктов. Индекс оценки материального благополучия тоже снизился — с 63 пунктов до 50-и. Снижение зафиксировано и по другим показателям.
Зампред научного совета ВЦИОМ, бывший глава лаборатории социально-экономических проблем культуры в Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН Иосиф Дискин объяснил в эфире НСН, какие причины привели к такому падению эмоционального фона россиян.
«Нам говорили, что кризис закончился, и были раскручены ожидания, что жизнь начнёт налаживаться. А в итоге не так сильно она начала налаживаться, потому что, с одной стороны, не сильно растут доходы россиян. Зарплаты, пенсии растут, но располагаемые доходы населения не сильно увеличились. Во-вторых, сказывается влияние торговцев страхом — общая тональность наших медиа достаточно негативная, и в определённой степени искажает ситуацию. Положение не ухудшается точно, а индексы падают. Третье, одновременно с этим сильно упал индекс доверия к деятельности правительства, россияне не рассчитывают, что кабмин сможет преодолеть низкие темпы роста», — рассказал Дискин.
Политолог предрек дальнейшее падение рейтинга власти При этом он отметил, что индекс счастья населения России растёт, в то время как рациональные показатели падают. Тенденция может измениться, во-первых, из-за чемпионата мира по футболу, а во-вторых, если глава государства вмешается в принимаемую правительством пенсионную реформу.
«После чемпионата мира не думаю, что это падение будет продолжаться. Но вопрос в том, что не нужно вбрасывать реформы, которые сильно затрагивают нравственные ощущения. Мы опять наступили на грабли, как с монетизацией льгот. Пенсионная реформа необходима, но так как её проводят, это ухудшает эмоциональный фон и состояние. Если президент, как он обычно делает, отреагирует и внесёт коррективы, то я думаю, что ситуация будет улучшаться», — заключил собеседник НСН.
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Напомним, что о принятии пенсионной реформы было объявлено в день старта мундиаля, проходящего в этом году в России. В тот же вечер российская сборная принесла стране первую победу в разгромном матче с Саудовской Аравией — 5:0. Тем не менее, против повышения пенсионного возраста россиянами было подписано много петиций, опрос фонда «Общественное мнение» показал, что против этой инициативы правительства выступает 80% населения. Заметим, что президент России Владимир Путин пока эту тему не комментирует. Некоторые политологи уже неоднократно прогнозировали некое компромиссное решение от российского лидера, которое позволит и поднять падающий рейтинг власти, и выполнить цели, преследуемые государством в этой реформе.