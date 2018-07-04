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Ещё двух водителей маршруток уволили из-за жалоб пассажиров в Ставрополе
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Ещё двух водителей маршруток уволили из-за жалоб пассажиров в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 4 июля 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Транспортная комиссия уволила ещё двух водителей маршруток в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Трудовые договоры расторгли в одностороннем порядке с водителем автобуса №46 и его коллегой с маршрута №13м. Оба шофёра лишились работы из-за жалоб пассажиров. Ещё три водителя, обидевшие горожан, отделались выговорами.
Также в июне специалисты комитета городского хозяйства проверили, как водители соблюдают расписание движения автобусов на маршрутах № 27, 27м, 38 и № 120м. Они выявили ряд нарушений, отправили перевозчикам претензии и предписали навести порядок в расписании в кратчайшие сроки.
Напомним, поездки на маршрутных такси и автобусах в Ставрополе подорожают с 15 июля.
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