Ещё двух водителей маршруток уволили из-за жалоб пассажиров в Ставрополе

Транспортная комиссия уволила ещё двух водителей маршруток в Ставрополе , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Трудовые договоры расторгли в одностороннем порядке с водителем автобуса №46 и его коллегой с маршрута №13м. Оба шофёра лишились работы из-за жалоб пассажиров. Ещё три водителя, обидевшие горожан, отделались выговорами.

Также в июне специалисты комитета городского хозяйства проверили, как водители соблюдают расписание движения автобусов на маршрутах № 27, 27м, 38 и № 120м. Они выявили ряд нарушений, отправили перевозчикам претензии и предписали навести порядок в расписании в кратчайшие сроки.

Напомним, поездки на маршрутных такси и автобусах в Ставрополе подорожают с 15 июля.