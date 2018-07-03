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Минюст США спровоцировал падение акций Glencore
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Запрос Минюста США спровоцировал падение акций Glencore 

Вести Экономика 3 июля 2018
Фото: EPA
Акции Glencore Plc продемонстрировали максимальное за два года падение, после того как власти США запросили у крупнейшего в мире сырьевого трейдера документы, касающиеся возможной коррупции и отмывания денег. Об этом сообщает Bloomberg.
Министерство юстиции США направило компании запрос на предоставление документов об операциях в Нигерии, Демократической Республике Конго и Венесуэле с 2007 г. по настоящее время.
Действия Минюста связаны с проверкой соблюдения Glencore закона о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) и законов США, касающихся отмывания денег. Акции компании после этого упали на 11%. К 12:02 мск падение акций компании усилилось до 12,6%.
Компания Glencore пережила непростой год, в основном из-за проблем, связанных с еео бизнесом в Конго, где она управляет гигантскими медными и кобальтовыми рудниками.
Компания уже сталкивается с возможностью расследования в Великобритании по подозрению во взяточничестве.
Внимание британских властей привлекла работа Glencore с Дэном Гертлером, израильским миллиардером и близким другом президента Демократической Республики Конго Жозефа Кабилы, рассказали источники Bloomberg в мае.
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