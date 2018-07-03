Кому проиграл рубль, или Как из мухи сделать слона

Рубль проиграл сому, лари и гривне

Впервые с 2013 года рубль показал в первом полугодии худшую динамику среди 11 валют бывшего СССР, сообщает агентство Bloomberg

Вследствие санкций и ужесточения монетарной политики в США , рубль в 2018 году подешевел к доллару более чем на 8%. Это больше чем вдвое превышает потери любой другой валюты стран СНГ.

В то же время четыре постсоветские валюты показали заметный рост, попав в топ-10 по динамике в этом году. Это гривна, лари, лей и киргизский сом.

А вот валюты Казахстана Белоруссии , членов Таможенного союза, для которых Россия является главным торговым партнером, тоже почувствовали на себе последствия апрельских санкций США.

Президент Клуба финансовых директоров Олег Семенов не ставит под сомнение данные, приведенные Bloomberg, но совершенно не согласен с выводами, которые делают аналитики агентства.

"Ослабление рубля к доллару, вообще-то, должно оцениваться не как неудача, а напротив, как успех политики российского Минфина. Потому что именно такую цель финансовые власти России перед собой и ставят, и «отставание» рубля от валют СНГ как раз и показывает, что они достигли поставленных целей", — сказал он «Ридусу».

Сравнивать динамику обменного курса рубля РФ с динамикой других валют региона вообще некорректно, добавляет эксперт.

"На обменный курс валют стран СНГ, в том числе рубля, помимо экономических, влияет еще множество макроэкономических и политических факторов, которые в России и любой другой стране бывшего СССР просто несравнимы. Возьмите Казахстан и Белоруссию, наиболее тесно связанные с Россией экономически. Казахстанский тенге упал против доллара еще сильнее рубля РФ, в то время как белорусский рубль себя прекрасно в этом отношении чувствует", — указывает он.

Ослабление рубля к доллару, бесспорно, осложняет жизнь большинству населения России, потому что оно косвенно добавляет к росту потребительских цен, но с точки зрения Минфина в этом есть польза (правда, не ощутимая каждым конкретным жителем страны).

"Динамика курса рубля к доллару — это его падение в коридоре 10%, и по сравнению с колебаниями курса последних лет это не очень много. При этом в ослабление рубля очень большую лепту внесли закупки валюты Минфином — то есть это внутренний и при этом волевой фактор. Вдобавок, у трейдеров усиливались ожидания, что нефть уже стала неприлично дорогой и должна начать снижение, и эти ожидания экстраполировались на курс рубля, который при всех оговорках все равно еще зависит от стоимости барреля", — сказал аналитик «Ридусу».