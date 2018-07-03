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Ипотека в России продолжает дешеветь
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Ипотека в России продолжает дешеветь 

Уралинформбюро 47 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам за пять месяцев 2018 года составила 9,66%. Это на 1,94 процентного пункта меньше аналогичного показателя 2017 года.
В мае стоимость кредита на жилье в новостройке снизилась до 9,39% годовых (-1,52 п.п.), а на покупку на вторичном рынке сохранилась на уровне прошлого месяца — 9,63% (-1,93 п.п.), сообщили "Уралинформбюро" в аналитическом центре ДОМ. РФ.
С начала года было оформлено 542,8 тысячи ипотечных займов на общую сумму 1,067 триллиона рублей (+60% в количественном и +73% в денежном выражении). За май россияне взяли 118,1 тысячи кредитов на 235,4 миллиарда рублей (+50% в количественном и +62% в денежном выражении).
При этом доля ипотеки с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась с 2,6% до 2,08%.
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