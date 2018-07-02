Стали известны финансовые требования Панарина по новому контракту

Стали известны финансовые предпочтения нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина по новому контракту. Предстоящий сезон станет последним по действующему соглашению. В последнее время активно обсуждается переход россиянина в другой клуб. Он сообщил «Блю Джекетс» о неготовности вести переговоры о новом контракте. Панарин рассчитывает заключить новый контракт на восемь лет и зарабатывать 9-10 миллионов долларов в год.

Ранее стали известны команды НХЛ, которые претендуют на приобретение нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина. По информации журналиста TSN Даррена Дрегера, интерес к 26-летнему россиянину проявляют «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес», «Даллас», «Флорида», «Тампа», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия», «Бостон» и «Нью-Джерси». В июне генеральный менеджер «Коламбуса» Ярко Кекяляйнен заявил, что клуб намерен подписать с Панариным долгосрочный контракт. Сам Панарин признался, что не готов обсуждать условия продления соглашения. Также в СМИ появилась информация, что Панарин сам хотел бы играть в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке или Флориде.

Действующее соглашение Панарина истекает летом 2019 года. В минувшем регулярном сезоне Панарин провел в составе «Коламбуса» 81 матч и набрал 82 очка (27+55). В плей-офф россиянин сыграл шесть матчей и набрал семь очков (2+5).