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Скворцова рассказала, когда россияне смогут проверять лекарства телефоном
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Скворцова рассказала, когда россияне смогут проверять лекарства телефоном 

Пятый канал 6 часов назад
Фото: Пятый канал
Россияне получат возможность проверить легальность происхождения покупаемого ими лекарства с помощью мобильного приложения или общедоступного сканера после полного внедрения системы маркировки лекарств. Об этом заявила на правительственном часе в Госдуме министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
По ее словам, система должна заработать к концу 2019 года. Это позволит предотвратить появление фальсифицированных препаратов на легальном рынке.
— Наиболее эффективным механизмом борьбы с некачественной продукцией является использование системы мониторинга движения лекарственных препаратов, которая начала внедряться с февраля 2017 года в рамках эксперимента по маркировке, — цитирует Скворцову РИА Новости.
Ранее министр сообщала, что система маркировки препаратов, которая позволяет отследить путь лекарств от производства до потребителя, помогла выявить несколько случаев поступления в розничную продажу лекарств, которые были переданы регионам бесплатно.
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