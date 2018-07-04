Скворцова рассказала, когда россияне смогут проверять лекарства телефоном

Вероника Скворцова. Россияне получат возможность проверить легальность происхождения покупаемого ими лекарства с помощью мобильного приложения или общедоступного сканера после полного внедрения системы маркировки лекарств. Об этом заявила на правительственном часе в Госдуме министр здравоохранения РФ

По ее словам, система должна заработать к концу 2019 года. Это позволит предотвратить появление фальсифицированных препаратов на легальном рынке.

— Наиболее эффективным механизмом борьбы с некачественной продукцией является использование системы мониторинга движения лекарственных препаратов, которая начала внедряться с февраля 2017 года в рамках эксперимента по маркировке, — цитирует Скворцову РИА Новости

Ранее министр сообщала, что система маркировки препаратов, которая позволяет отследить путь лекарств от производства до потребителя, помогла выявить несколько случаев поступления в розничную продажу лекарств, которые были переданы регионам бесплатно.