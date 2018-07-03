Россияне смогут проверять лекарства с помощью приложения

"Граждане получат возможность проверить легальность приобретаемых лекарств с помощью мобильного приложения или общедоступного сканера", — сказала Скворцова.

Она отметила, что полномасштабное внедрение системы маркировки лекарств позволит предотвратить поступление в легальный оборот фальсифицированных препаратов. «Наиболее эффективным механизмом борьбы с некачественной продукцией является использование системы мониторинга движения лекарственных препаратов, которая начала внедряться с февраля 2017 года в рамках эксперимента по маркировке», — уточнила Скворцова.

В России с 1 февраля 2017 года по 31 декабря 2018 года проводится эксперимент по маркировке лекарственных препаратов.