После пенсий у россиян заберут льготные лекарства

Беда никогда не приходит одна. Вслед за пенсиями у россиян могут отнять и льготные лекарства. Во всяком случае, затеваемая правительством реформа лекарственного обеспечения пока доверия не вызывает.

В ближайшее время в кабмине будет обсуждаться тема лекарственного страхования. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова . Цель дискуссии — понять, каким образом преобразовывать льготное лекарственное обеспечение, уточнила министр.

По словам, Скворцовой, возможны два варианта. Первый — «уход от государственных закупок и переход на возможность индивидуального, по рецепту, получения препарата по референтной цене», второй — «погружать в единый цифровой контур с отсутствием всяческого дублирования, с пониманием, кто в этом контуре — по всем сегментам региональным».

Согласитесь, звучит туманно. А после многочисленных социальных экспериментов, да еще и на фоне грядущей пенсионной реформы, лишающей выплат пожилых, как раз тех, кто больше всего нуждается в медицинской помощи, и вовсе пугающе. Россиян что, решили ликвидировать?

Причиной реформы лекарственного обеспечения называют все более увеличивающийся дисбаланс в действующей системе. Пациенты, особенно в регионах, принуждают чиновников к исполнению своих обязанностей по обеспечению лекарствами уже через суд и прокуратуру . А те в свою очередь жалуются на нехватку средств.

По словам члена комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, после монетизации льгот 80% федеральных льготников предпочли деньги. Они получают по 826 рублей, а остальным на эти деньги необходимо закупать лекарства, но их недостаточно. В итоге, лекарство больному «либо не выписывается, либо выписывается со скандалом, либо этот препарат невозможно получить в аптеке».

Таким образом, монетизация льгот, как и ожидалось, оказалась в части лекарств провальной. Теперь выход из положения видят в отказе от нее в пользу создания очередного страхового фонда, в котором аккумулировались бы средства граждан на оплату лекарств. Однако лекарственное страхование нам предлагают как раз те, кто активно эту монетизацию в свое время поддерживал — либералы.

Не далее как вчера один из них — Игорь Юргенс , глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) представил дорожную карту по переводу ОМС на рисковую модель. Там множество красивых слов о создании Совета здоровья нации, Национального медицинского кодекса, о склонении людей к ЗОЖ и т. д. А по сути, речь идет о дополнительной плате людей за лечение.

По данным «Коммерсанта», программа ВСС уже поддержана Минздравом администрацией президента . Складывается впечатление, что переход на страховую систему — дело решенное, а борьба идет лишь за допуск к новой системе, а в конечном счете, за деньги россиян. Вот только как бы в этой борьбе нуждающиеся не оказались лишенными доступа к необходимым лекарствам.

— Безусловно, система лекарственного страхования необходима, — считает директор по развитию компании RNS Pharma Николай Беспалов . — Такая система существует в разном воплощении во многих странах. Правда, это не значит, что у нас нет системы государственного возмещения стоимости лекарственных препаратов. Просто она реализована немного по другим принципам. Есть система льготного лекарственного обеспечения. Существуют закупки лекарств за счет государственных денег, а потом они распределяются отдельным категориям потребителей.

Но эта система не покрывает всех граждан, а кроме того, она сложна с точки зрения администрирования. Страховой механизм позволил бы решить многие проблемы. Но для внедрения лекарственного страхования пока нет необходимых структурных составляющих. Например, системы стандартов, рекомендаций, на основании которых страховщики могли бы оплачивать назначение тех или иных препаратов. Пока этого нет, о развитии лекарственного страхования говорить рано.

«СП»: — Однако правительство уже взялось за работу. Чего ждать от новой системы пациентам?

— Дешевле едва ли выйдет… Надо еще разбираться, каким конкретно образом эта система будет организована. Как правило, государство собирает деньги с граждан по аналогии с системой ОМС. Но размер этих взносов, по сравнению с нынешним, должен быть увеличен, иначе этих денег системе здравоохранения просто не хватит. Конечно, это будет чувствительное повышение.

«СП»: — Тогда зачем нам это новшество?

— Внедрение страховой системы все равно нужно. Во-первых, гораздо большее число людей будет получать лекарственную помощь. Во-вторых, эта система сможет «закрыть» целый ряд проблем, связанных с самолечением — применением тех препаратов, которые в той или иной ситуации не показаны и назначаются по имиджевым характеристикам.

«СП»: — Кажется, сейчас бизнес предлагает выстроить параллельную с ОМС систему — под лекарства. Почему нельзя развить, расширить уже существующую систему ОМС?

— Действующая система ОМС обеспечивает препаратами лишь отчасти, например, в больницах. В повседневной жизни большая часть потребителей такой поддержки от государства не имеет. Безусловно, лекарственное страхование можно «погрузить» и в систему ОМС. Но это уже детали.

«СП»: — Какая из двух систем, госзакупки или страхование, более выгодна фармацевтической отрасли с точки зрения бизнеса?

— Конечно, объем поступлений денежных средств для фармкомпаний, которые смогут принять участие в страховой системе, значительно вырастет. Другое дело, что в эту систему будут допущены не все. Международный опыт показывает, что государство стремится предоставить преференции, в том числе локальным производителям. То есть, это будет выгодно, но не для всех.

В свою очередь, президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский настаивает на безусловной реализации права россиян на бесплатную медицину.

— У нас есть право на лекарства. Поэтому меня удивляет, когда представители государства, например, начальник департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина не очень готова это признать. Я настаиваю, что это право по-прежнему есть и прописано в законе.

«СП»: — Поясните, пожалуйста…

— Понятие медицинской помощи, которая у нас бесплатна по Конституции, раскрывается через стандарты медицинской помощи, в которые входят лекарства. Базовая программа госгарантий формируется на основании стандартов, а согласно закону об ОМС, в тариф ОМС тоже входят лекарства. То есть, территориальные фонды ОМС при формировании тарифа нарушают закон.

«СП»: — А что говорят в прокуратуре? Это же их обязанность — следить за исполнением закона…

— У меня есть письмо Генпрокуратуры, уже пятое по счету, в котором они признают, что лекарства действительно входят в ОМС, но, мол, только те, которые используются при перевязках, при местной анестезии и т. п. Я их спрашиваю: вы где об этом прочитали? Какая норма закона? В ответ тишина. Таких норм нет.

«СП»: — И что теперь будет?

— Примерно год назад Скворцова стала говорить, что лекарства «погружаем» в ОМС. Это логично. Нужно только решить вопрос с так называемыми «хотелками» пациентов, когда они желают получить более дорогой препарат при наличии более дешевых аналогов. Здесь я согласен с Минздравом — должны быть выбраны референтные препараты, в рамках цены на которые, другие препараты будут бесплатны. А если пациент хочет препарат дороже, то эту разницу он должен оплатить сам.

Но если есть показания к оригинальному препарату по решению врачебной комиссии, то это тоже должно быть бесплатно.

«СП»: — Какова цена всей этой реформы?

— По словам Максимкиной, для того, чтобы решить эту проблему в рамках перечня ЖНВЛП (жизненно-необходимые и важнейшие препараты), а именно это нужно в первую очередь, требуется 300-350 млрд рублей. В конце года как раз было объявлено, что финансирование здравоохранения увеличат на 330 млрд рублей. Казалось бы, вот деньги! Вдруг выясняется, что они пойдут на что-то другое.

А ведь человек, который вовремя получает амбулаторную таблетку, не вызывает врача, не вызывает скорую, не нуждается в стационаре и более того, — продолжает работать. Я не понимаю, что делает Минздрав. Кто-то на этом будет наживаться.

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