США потопили рубль 

Рубль вновь установил рекорд, однако на этот раз — по падению. С начала года «деревянный» упал по отношению к доллару на 8%.
Как подсчитали эксперты Bloomberg, это снижение является самым большим за последние пять лет.
Аналитики агентства считают, что основными причинами ослабления российской валюты были американские санкции. Наиболее остро они сказались на рубле в апреле, когда Минфин США ввёл ограничения, затронувший как крупнейшие российские компании и предприятия, так и их владельцев, а также госчиновников.
Кроме того, по мнению Bloomberg, весомый вклад в падение рубля внесла и монетарная политика Вашингтона. Федеральная резервная система США считает целесообразным дальнейшее ужесточение своей монетарной политики. Напомним, что в прошлом году ФРС повышала ставку трижды. В последний раз ставка увеличивалась на 25 базисных пункта 13 июня, до 1,75–2% годовых. Это было второе повышение в текущем году. Эксперты не исключают, что будут ещё два.
Однако на это у США есть несколько причин. Так, рынок труда продолжает укрепляться, а уровень безработицы преимущественно низкий, при этом потребительские расходы и экономическая активность растут. ФРС не исключает, что целевой показатель инфляции на уровне 2% удастся достигнуть к 2020 году.
Но в своём падении вниз рубль не одинок. Компанию ему составили таджикский сомони (-3,2%) и казахский тенге (-2,5%). Однако разница в отставании от рубля огромна. Так что же мешает России с её природными богатствами, обилием ресурсов и экспортом нефти быть хуже Таджикистана?
Второй шанс
Есть у этой ситуации и обратная сторона. Столь значимая просадка рубля позволяет странам бывшего СССР иметь дополнительные преимущества от торговли с Москвой. Как подчёркивают аналитики, в настоящее время влияние России на страны постсоветского пространства резко снизилось. Республики бывшего блока, наконец, чувствуют свободу и независимость несмотря на то, что объявлена она была ещё в прошлом веке.
Зарубежные инвесторы стали больше обращать внимания на постсоветские экономики. Именно поэтому пять из 11 валют стран экс-СССР укрепились к доллару. Больше всего рост, как это ни странно, продемонстрировали украинская гривна (+6,7%), а также грузинский лари (+6%). Медленное движение вверх также продемонстрировали молдавский лей и киргизский сом (рост на 1,57% и 1,45% соответственно).
Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах заявил News.ru, что из всех стран бывшего СССР рубль — самая крупная и активно торгуемая валюта.
«Грубо говоря, эффект развивающихся рынков перебивался дорогой нефтью, но у украинской гривны — своя динамика», — отметил он.
Соответственно, остальные валюты — слишком низколиквидные. Почему — понятно: общая распродажа на активно развивающихся рынках, санкции усугубили и плюс активное снижение процентных ставок, которое продолжалось. То есть рынок в этом плане развернулся только в последние недели. Соответственно перспективы для укрепления рубля сильно зависят от внешней ситуации, а санкционные риски — это вещь очень неопределённая. Второе — это успокоение на развивающихся рынках.
«Если все успокоятся, то, скорее всего, рубль первый начнёт вылезать. Bloomberg изучал страны с рисками, и Россия на последнем месте по степени рискованности, как в 2008 году говорили про островок стабильности. Вот не островок, конечно, но макроэкономические факторы очень хорошие. И цена на нефть в принципе, не будь санкций, не будь тотальной распродажи, скорее всего, рубль бы сейчас котировался сильно лучше. Если говорить про путь к укреплению рубля, то есть три фактора: ставки остаются высокими, ситуация на мировых рынках несколько успокаивается, а также улучшаются отношения с Соединёнными Штатами и Евросоюзом. Вопрос в том, что одновременно все эти три вещи вряд ли случатся», — сказал Табах.
Как пояснил News.ru ведущий аналитик Amarkets Артём Деев, из всех постсоветских стран Россия является крупнейшей по уровню развития различных секторов экономики и на сегодняшний день участвует в гонке за лидерство на многих мировых площадках. Поэтому на российский рубль оказывается сильнейшее давление.
«Положительное влияние на российскую валюту оказывает высокая стоимость нефти. Но нефть в любой момент может начать снижение, потянув за собой рубль», — сказал он.
Также, по его словам, сейчас сильное влияние на российскую валюту оказывает вернувшийся интерес иностранных капиталов к российским рынкам в преддверии встречи президентов России и США, которая пройдёт 16 июля. От её исхода будет зависеть дальнейшая перспектива развития российских рынков и отечественной валюты.
В свою очередь директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев напомнил News.ru, что курс доллара мог быть около 50 рублей, если бы не действовало бюджетное правило. Такое заявление делал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на правительственном часе в Совете Федерации ещё 20 июня 2018 года.
Бюджетное правило ограничивает расходы федерального бюджета суммой нефтегазовых доходов до цены отсечения (базовой цены нефти) и затрат на обслуживание госдолга. В бюджете заложена базовая стоимость нефти в $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2% (в 2018 году цена отсечения составляет $40,8 за баррель). Нефтегазовые доходы сверх этой планки Минфин направляет на закупку валюты, которая впоследствии идёт на пополнение Фонда национального благосостояния.
По словам Разуваева, заниженный курс российской национальной валюты ведёт к росту инфляционных ожиданий, что подогревает рост цен и не позволяет ЦБ снизить ключевую ставку до комфортного для реального сектора уровня.
«Мы не удивимся, если к концу года инфляция превысит таргет Банка России в 4%. Министерство финансов полагает, что России нужен слабый рубль. Однако мы придерживаемся принципиально иной точки зрения. Мы, как и положено монетаристам, выступаем за сильную российскую национальную валюту», — заявил Разуваев.
Конечно, у сильного рубля больше плюсов, чем минусов. Сильный рубль — это абсолютно другое качество жизни россиян, доступ к качественным импортным товарам и зарубежным поездкам. Для компаний это доступ к импортным технологиям, хотя, конечно, в условиях санкций в этом отношении есть ограничения. Сильный рубль — это приток «горячих» спекулятивных денег на Московскую биржу, рост котировок российских акций и облигаций.