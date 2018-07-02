США потопили рубль

Рубль вновь установил рекорд, однако на этот раз — по падению. С начала года «деревянный» упал по отношению к доллару на 8%.

Как подсчитали эксперты Bloomberg , это снижение является самым большим за последние пять лет.

Аналитики агентства считают, что основными причинами ослабления российской валюты были американские санкции. Наиболее остро они сказались на рубле в апреле, когда Минфин США ввёл ограничения, затронувший как крупнейшие российские компании и предприятия, так и их владельцев, а также госчиновников.

Кроме того, по мнению Bloomberg, весомый вклад в падение рубля внесла и монетарная политика Вашингтона. Федеральная резервная система США считает целесообразным дальнейшее ужесточение своей монетарной политики. Напомним, что в прошлом году ФРС повышала ставку трижды. В последний раз ставка увеличивалась на 25 базисных пункта 13 июня, до 1,75–2% годовых. Это было второе повышение в текущем году. Эксперты не исключают, что будут ещё два.

Однако на это у США есть несколько причин. Так, рынок труда продолжает укрепляться, а уровень безработицы преимущественно низкий, при этом потребительские расходы и экономическая активность растут. ФРС не исключает, что целевой показатель инфляции на уровне 2% удастся достигнуть к 2020 году.

Но в своём падении вниз рубль не одинок. Компанию ему составили таджикский сомони (-3,2%) и казахский тенге (-2,5%). Однако разница в отставании от рубля огромна. Так что же мешает России с её природными богатствами, обилием ресурсов и экспортом нефти быть хуже Таджикистана

Второй шанс

Есть у этой ситуации и обратная сторона. Столь значимая просадка рубля позволяет странам бывшего СССР иметь дополнительные преимущества от торговли с Москвой . Как подчёркивают аналитики, в настоящее время влияние России на страны постсоветского пространства резко снизилось. Республики бывшего блока, наконец, чувствуют свободу и независимость несмотря на то, что объявлена она была ещё в прошлом веке.

Зарубежные инвесторы стали больше обращать внимания на постсоветские экономики. Именно поэтому пять из 11 валют стран экс-СССР укрепились к доллару. Больше всего рост, как это ни странно, продемонстрировали украинская гривна (+6,7%), а также грузинский лари (+6%). Медленное движение вверх также продемонстрировали молдавский лей и киргизский сом (рост на 1,57% и 1,45% соответственно).

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах заявил News.ru, что из всех стран бывшего СССР рубль — самая крупная и активно торгуемая валюта.

«Грубо говоря, эффект развивающихся рынков перебивался дорогой нефтью, но у украинской гривны — своя динамика», — отметил он.

Соответственно, остальные валюты — слишком низколиквидные. Почему — понятно: общая распродажа на активно развивающихся рынках, санкции усугубили и плюс активное снижение процентных ставок, которое продолжалось. То есть рынок в этом плане развернулся только в последние недели. Соответственно перспективы для укрепления рубля сильно зависят от внешней ситуации, а санкционные риски — это вещь очень неопределённая. Второе — это успокоение на развивающихся рынках.

«Если все успокоятся, то, скорее всего, рубль первый начнёт вылезать. Bloomberg изучал страны с рисками, и Россия на последнем месте по степени рискованности, как в 2008 году говорили про островок стабильности. Вот не островок, конечно, но макроэкономические факторы очень хорошие. И цена на нефть в принципе, не будь санкций, не будь тотальной распродажи, скорее всего, рубль бы сейчас котировался сильно лучше. Если говорить про путь к укреплению рубля, то есть три фактора: ставки остаются высокими, ситуация на мировых рынках несколько успокаивается, а также улучшаются отношения с Соединёнными Штатами и Евросоюзом. Вопрос в том, что одновременно все эти три вещи вряд ли случатся», — сказал Табах.

Как пояснил News.ru ведущий аналитик Amarkets Артём Деев , из всех постсоветских стран Россия является крупнейшей по уровню развития различных секторов экономики и на сегодняшний день участвует в гонке за лидерство на многих мировых площадках. Поэтому на российский рубль оказывается сильнейшее давление.

«Положительное влияние на российскую валюту оказывает высокая стоимость нефти. Но нефть в любой момент может начать снижение, потянув за собой рубль», — сказал он.

Также, по его словам, сейчас сильное влияние на российскую валюту оказывает вернувшийся интерес иностранных капиталов к российским рынкам в преддверии встречи президентов России и США, которая пройдёт 16 июля. От её исхода будет зависеть дальнейшая перспектива развития российских рынков и отечественной валюты.

В свою очередь директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев напомнил News.ru, что курс доллара мог быть около 50 рублей, если бы не действовало бюджетное правило. Такое заявление делал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на правительственном часе в Совете Федерации ещё 20 июня 2018 года.

Бюджетное правило ограничивает расходы федерального бюджета суммой нефтегазовых доходов до цены отсечения (базовой цены нефти) и затрат на обслуживание госдолга. В бюджете заложена базовая стоимость нефти в $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2% (в 2018 году цена отсечения составляет $40,8 за баррель). Нефтегазовые доходы сверх этой планки Минфин направляет на закупку валюты, которая впоследствии идёт на пополнение Фонда национального благосостояния.

По словам Разуваева, заниженный курс российской национальной валюты ведёт к росту инфляционных ожиданий, что подогревает рост цен и не позволяет ЦБ снизить ключевую ставку до комфортного для реального сектора уровня.

«Мы не удивимся, если к концу года инфляция превысит таргет Банка России в 4%. Министерство финансов полагает, что России нужен слабый рубль. Однако мы придерживаемся принципиально иной точки зрения. Мы, как и положено монетаристам, выступаем за сильную российскую национальную валюту», — заявил Разуваев.