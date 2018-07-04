Как получить образование и сэкономить

Напомним, что налоговый вычет — это деньги, которые государство может вернуть вам из уплаченного вами же НДФЛ. Право на вычет по расходам на образование (13%) есть у граждан, которые потратили средства на собственное обучение, учебу детей (своих или находящихся под опекой), а также близких родственников — братьев или сестер. Причем речь идет не только о получении образования в вузе. В списке также учреждения дополнительного образования для взрослых — центры изучения иностранных языков, например, или курсы вождения, а кроме того, учреждения для детей — детские сады, кружки, музыкальные школы.

Вычет можно получить, обучаясь в частном учебном заведении. Нужно лишь помнить о главном условии: у образовательной организации должна быть лицензия на этот вид деятельности или иной подтверждающий статус документ. Важно: платежки должны быть оформлены на самого налогоплательщика, а не на человека, чье обучение он оплачивал.

пример вычета

Гражданин Иванов мечтает продвинуться по карьерной лестнице, поэтому решает получить второе высшее образование. Сейчас как руководитель отдела он получает 50 тысяч рублей в месяц.

Обучение в университете занимает три года и стоит 100 тысяч рублей в год. Иванов откладывал деньги, поэтому заплатил сразу всю сумму — 300 тысяч рублей. Расходы, по которым можно получить вычет, ограничиваются планкой в 120 тысяч рублей, возврат налога должен составить максимально возможные 15,6 тысячи рублей: 120 тысяч рублей х 13% = 15,6 тысячи рублей.

Поскольку работодатель в предыдущем году уплатил с доходов своего сотрудника Иванова НДФЛ в размере 78 тысяч рублей (50 тысяч рублей х 12 месяцев х 13%), вычет тот смог получить в полном объеме. Если бы Иванов оплачивал свою учебу в три этапа, то есть по 100 тысяч рублей в год, суммарный размер вычета на обучение за три года достиг бы 39 тысяч рублей: (100 тысяч рублей х 13%) х 3 года = 39 тысяч рублей.