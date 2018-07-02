Индекс деловой активности в промышленности США в июне неожиданно вырос до 60,2%

МОСКВА , 2 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне поднялся до 60,2% с 58,7% в мае, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер , ожидали снижения показателя показателя до 58,4%.

Показатель выше отметки в 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже — о ее спаде.

ISM основан в 1915 году, является крупнейшей в мире ассоциацией специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров.