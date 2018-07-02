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Индекс деловой активности в промышленности США в июне неожиданно вырос до 60,2%
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Индекс деловой активности в промышленности США в июне неожиданно вырос до 60,2% 

Прайм 2 июля 2018
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне поднялся до 60,2% с 58,7% в мае, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя показателя до 58,4%.
Показатель выше отметки в 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже — о ее спаде.
ISM основан в 1915 году, является крупнейшей в мире ассоциацией специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров.
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