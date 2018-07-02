Доллар по 70: рубль ждет потрясение после ЧМ

Доллар по 70: болельщики уедут, рубль останется

За первые полгода рубль стал самой слабой валютой на постсоветском пространстве. Очередное потрясение ждет национальную после завершения чемпионата мира по футболу, когда иностранные болельщики перестанут скупать рубли. К концу лета курс доллара может взлететь до 70 рублей.

Российский рубль за первые шесть месяцев 2018 года продемонстрировал самое сильное падение по отношению к доллару среди всех национальных валют на постсоветском пространстве. Согласно подсчетам аналитиков Bloomberg , в первом полугодии этого года российская валюта просела на 8% — это худший результат среди 11 стран бывшего СССР за данный период.

Следующий в списке с конца — таджикский сомони, который подешевел на 3,7%. При этом армянский драм подорожал на 0,32%, киргизский сом — на 1,45%, молдавский лей — на 1,57%, грузинский лари — на 6%. Наибольший рост продемонстрировала украинская гривна (на 6,7%).

В первый торговый день в июле рубль также продолжил падение. По результатам официальных торгов 2 июля курс доллара расчетами «завтра» вырос до 63,13 рублей, а курс евро подорожал до 73,46 рублей. И эксперты предупреждают, что это отнюдь не предел. По словам аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, пока что рубль поддерживают деньги, которые завезли в Россию иностранные болельщики.

По оценкам, они купили российскую валюту на $0,5-1 млрд, что привело к укреплению рубля. Однако чемпионат мира по футболу скоро закончится.

В результате уже к концу августа курс доллара может вырасти до 68-70 рублей, считает Антонов

По мнению Артема Авинова, ведущего аналитика ГК TeleTrade, к осени курс доллара может вырасти до 69 рублей. При этом евро и вовсе может подорожать до 85 рублей, полагает он.

По словам Михаила Мащенко, аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, большое влияние на российскую валюту сейчас «оказывают инвестиции нерезидентов в отечественные активы». Однако за последние два месяца иностранцы вывели с рынка более $1 млрд Так что сейчас нельзя говорить о сохранении интереса игроков к российским активам, констатирует эксперт.

Капитал уходит из рынков развивающихся стран, потому что снизились аппетиты к риску, а также растут процентные ставки в развитых странах, например, в США . Так, доходность 10-летних US Treasuries сейчас составляет 2,8% и уже доходила до 3%. В этой ситуации у инвесторов закономерно возникает вопрос: зачем зарабатывать в валюте развивающейся страны 7-10% годовых, если можно зарабатывать в долларах 3% годовых, при том что доллар дорожает к остальным валютам, говорит Алексей Антонов.

На предыдущем заседании Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США анонсировалось четырехкратное повышение ключевой процентной ставки в текущем году, что может привести к очередному оттоку средств инвесторов из российских активов.

Сказываются на курсе рубля и санкции. Министерство финансов США 6 апреля обнародовало новый санкционный список. В него вошли российские бизнесмены, топ-менеджеры и чиновники.

После введения ограничений обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года.

При этом улучшение взаимоотношений между США и Россией в ближайшее время не предвидится. Даже планируемая первая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вряд ли поможет. «На повестке дня довольно много вопросов, по которым страны не имеют единого мнения, начиная с ситуации на Украине и в Сирии и заканчивая российско-американских отношениями», — отмечает Артем Авинов.

По словам Мащенко, планируемое с 2019 года увеличение НДС с 18 до 20% будет негативно отражаться на темпах инфляции и должно привести к падению реальных доходов населения. «Все это также может замедлить рост ВВП и отпугнуть потенциальных инвесторов», — полагает эксперт.

Прогнозировать укрепление рубля при введении новых налогов, тарифов и сборов было бы нелогично, говорит Владимир Рожанковский , эксперт «Международного финансового центра».

Даже если цены на нефть вырастут, то в нынешней ситуации это не сильно поможет рублю укрепиться, утверждают эксперты.

На торгах 2 июля «черное золото» дешевеет. Так, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре подешевел до $78,33 (-0,9%).

Дальнейший рост нефтяных котировок также затруднен по целому ряду причин.

«Это наращивание добычи и мирового предложения нефти со стороны стран ОПЕК+», — говорит Артем Авинов.