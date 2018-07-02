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За 5 месяцев россияне взяли полмиллиона ипотечных кредитов
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За 5 месяцев россияне взяли полмиллиона ипотечных кредитов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Относительно аналогичного периода прошлого года объем выдачи ипотеки вырос на 60% в количественном выражении на 73% в денежном, сообщает пресс-служба ДОМ. РФ со ссылкой на данные Центробанка.
Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась на 2,08%, год назад показатель равнялся 2,6%.
Средняя ставка по выданной ипотеке составила 9,66% (минус 1,94% за год). В мае средняя ставка равнялась уже 9,56%, в очередной раз обновив исторический минимум.
В минувшем году объем выдачи ипотеки в Росси вырос на 37,2% и составил рекордные 2 триллиона рублей. В этом году аналитики прогнозируют рост объема до 2,5-2,8 триллиона рублей.
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