Китай «разоружает» юань

Китай решил успокоить рынки и заявил, что не собирается использовать юань в "торговой войне" с США . Также Народный банк Китая заявил, что держит ситуацию под контролем и готов вмешаться в ход торгов в любой момент. Этих словесных интервенций хватило, чтобы хотя бы на время успокоить рынок.

Впрочем, напомнить о себе ЦБ Китая решил не просто так — ослабление юаня начало принимать лавинообразный характер, и по заявлению экспертов накануне утром котировки пары доллар/юань пробивали важный технический уровень. Кроме того, за последние 14 дней юань испытал самый сильный обвал в истории. После заявлений регулятора ситуация на валютном рынке развернулась и юань начал отыгрывать позиции, продемонстрировав самое сильное укрепление с марта.

Добавим, позднее заявление решил сделать представитель Финансового исследовательского института Центрального банка КНР. Он рассказал, что ослабление юаня не является результатом сознательных действий монетарных властей для получения выгоды перед США. Впрочем, это стандартное заявление в таких случаях. Важно другое — обвал юаня начал выходить из под контроля, и регулятор начал волноваться за финансовую стабильность. С одной стороны слабый юань является мощнейшим ответом на протекционистские меры США, с другой — резкая девальвация несет в себе серьезные риски для экономики.

Фондовые индексы также воспряли духом, однако в американскую сессию акции все же упали в цене. Во-первых, инвесторов разочаровали новости о запрете Китая на деятельность производителя микросхем Micron. Во-вторых, участники рынка осознали, что пока ЦБ Китая никаких действий не предпринял, это были лишь заявления. Иными словами, рынок ждет интервенций.

Добавим, что сегодня укрепление юаня продолжается.

С точки зрения динамики рынков сейчас очень интересное время. Уже 6 июля должны вступить в силу заградительные пошлины США для китайских товаров, то есть "торговую войну" официально можно будет считать начавшейся. С другой, уже завтра у китайских банков освободится почти 1 трлн юаней, поскольку именно с 5 числа начинает действовать снижение требований для банков, о котором ранее сообщил ЦБ КНР.

Приток ликвидности должен помочь рынкам.

Сегодня пока серьезных событий ждать не приходится, поскольку американские рынки закрыты в связи с празднованием Дня независимости. В Шанхае же торги проводятся в обычном режиме. Основной индекс Shanghai Composite снижается почти на 1%. С начала года потери составляют около 25%.

Накануне после заявлений регулятора индекс сумел выйти в плюс, хотя в ходе сессии терял около 2%.