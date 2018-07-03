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Власти острова Барбадос вводят два туристических налога
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Власти острова Барбадос вводят два туристических налога 

РИА Новости 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Власти острова Барбадос в Карибском море вводят сразу два туристических налога для покрытия дефицита бюджета и развития инфраструктуры, сообщает The Telegraph.
Теперь каждый турист должен заплатить от 2,5 до 10 долларов в качестве налога за ночевку в отеле в зависимости от уровня объекта размещения. При этом, власти острова предупредили отели о новом налоге меньше, чем за неделю до его введения, которое произошло в субботу.
Второй налог необходимо будет оплачивать с 1 октября: около 70 долларов при вылете из страны на «развитие авиапутешествий и туризма».
По данным издания, туристическая сфера составляет порядка 40% ВВП Барбадоса, и по величине этого показателя страна находится на 14 месте в мире.
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