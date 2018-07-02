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Ростовщикам стало хуже, а россиянам — лучше?
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Ростовщикам стало хуже, а россиянам — лучше? 

News.ru 2 июля 2018
Экономические настроения руководителей российских ломбардов ухудшились настолько, что можно говорить об улучшении финансового положения большей части россиян — населения с низкими или средними доходами. Об этом News.ru рассказали в Высшей школе экономики. Как показывает ретроспективный анализ, оценки деловой активности именно ломбардов имеют обратную корреляцию с материальным положением потребителей.
Например, в период последнего кризиса в России именно ломбарды показывали самый оптимистичный настрой предпринимателей среди всех сегментов сферы услуг. На протяжении проблемного 2015 года индекс предпринимательской уверенности ломбардов находился в диапазоне от +4 до +10%, хотя почти во всех остальных сегментах сервисной сферы он имел отрицательные значения.
Со второй половины 2016 года экономические настроения руководителей ломбардов стали постепенно ухудшаться, и во втором квартале 2018 года индекс предпринимательской уверенности достиг уже минимального среди всех наблюдаемых видов услуг значения (-10%).
«Поэтому наблюдаемое в последнее время снижение так называемого индекса ломбардов достаточно определенно свидетельствует о стабилизации или улучшении финансового состояния
потенциальных покупателей услуг по предоставлению краткосрочных кредитов под залог движимого имущества, то есть значительной части населения с низкими или средними доходами», — пояснил собеседник News.ru.
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