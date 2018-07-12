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Заявки по безработице в США — на минимуме почти за 50 лет
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Заявки по безработице в США — на минимуме почти за 50 лет 

Вести.Ru 17 часов назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 12 июля — «Вести. Экономика». Первоначальные заявки на пособие по безработице в США в первую неделю июля снизились к самым низким уровням почти за 50 лет.
EPA/JUSTIN LANE
Новые заявки упали на 18 тыс. до 214 тыс. за неделю, закончившуюся 7 июля. Экономисты, опрошенные MarketWatch, прогнозировали, что количество заявок составило 226 тыс. Тем не менее, более стабильный среднемесячный показатель заявок сократился на 1750 — до 223 тыс. человек, согласно правительственным данным. Число людей, уже получающих пособия по безработице, сократилось на 3 тыс. — до 1,74 млнКоличество заявок на прошлой неделе было третьим минимальным показателем за время нынешней экономической экспансии, которая началась в середине 2009 года. Последний раз заявки на пособие по безработице были ниже в 1969 году. Как отмечает Marketwatch, падение заявок на прошлой неделе, вероятно, было преувеличено из-за празднования 4 июля в середине недели. Это объясняется тем, что в праздничный день люди вряд ли обращались за пособием. Число людей, которые потеряли работу и обратились за пособием упало ниже 250 тыс. в каждую неделю с сентября. Это указывает на максимально здоровый рынок труда в США с конца 1990-х годов. Ранее на этой неделе правительство сообщило, что доля рабочих, покинувших свои рабочие места в мае, выросла до самого высокого уровня за 17 лет. Люди чувствуют себя увереннее перед увольнением и в надежде поиска лучших рабочих условий покидают свои рабочие места во время, когда экономика страны сильна.
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