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Безработица в еврозоне на минимуме с декабря 2008 г.
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Безработица в еврозоне на минимуме с декабря 2008 г. 

Вести Экономика 2 июля 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 2 июля — «Вести. Экономика». Безработица в 19 странах еврозоны в мае не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, оставшись на уровне 8,4%, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).
Фото: EPA/JAN WOITAS
Это минимальный уровень безработицы с декабря 2008 года.
Показатель за апрель был пересмотрен с 8,5% до 8,4%. Опрошенные Reuters эксперты в среднем прогнозировали сохранение безработицы на ранее объявленном апрельском уровне в 8,5%.
Количество безработных в еврозоне в мае сократилось на 125 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем и составило 13,656 млн человек.
В 28 странах ЕС уровень безработицы в мае остался на апрельском уровне 7%. Показатель находится на минимуме с августа 2008 года. Количество безработных в ЕС в мае сократилось на 154 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем до 17,207 млн человек.
Самые низкие показатели безработицы в Европе были зафиксированы в Чехии (2,3%) и Германии (3,4%).
Наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Греции: 20,1% по состоянию на март (последние доступные данные), на втором месте Испания — 15,8%.
Безработица во Франции в мае осталась на уровне 9,2%. Показатель безработицы в Италии опустился с 11% до 10,7%, в Испании — с 16% до 15,8%.
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