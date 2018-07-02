Безработица в еврозоне на минимуме с декабря 2008 г.

Москва , 2 июля — «Вести. Экономика». Безработица в 19 странах еврозоны в мае не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, оставшись на уровне 8,4%, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Фото: EPA/JAN WOITAS

Это минимальный уровень безработицы с декабря 2008 года.

Показатель за апрель был пересмотрен с 8,5% до 8,4%. Опрошенные Reuters эксперты в среднем прогнозировали сохранение безработицы на ранее объявленном апрельском уровне в 8,5%.

Количество безработных в еврозоне в мае сократилось на 125 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем и составило 13,656 млн человек.

В 28 странах ЕС уровень безработицы в мае остался на апрельском уровне 7%. Показатель находится на минимуме с августа 2008 года. Количество безработных в ЕС в мае сократилось на 154 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем до 17,207 млн человек.

Самые низкие показатели безработицы в Европе были зафиксированы в Чехии (2,3%) и Германии (3,4%).

Наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Греции : 20,1% по состоянию на март (последние доступные данные), на втором месте Испания — 15,8%.