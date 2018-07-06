Динамика средней процентной ставки по вкладам в рублях и валюте, сегментирование вкладов

Портал Банки.ру публикует информацию об изменении средней процентной ставки по вкладам в рублях и иностранной валюте в разрезе сроков привлечения.

Обзор составлен с начала 2018 года на основе базы данных Банки.ру по вкладам физических лиц, в которой насчитывается около 2 200 предложений от 340 кредитных организаций.

Вклады сгруппированы по валютам (рубли, доллары, евро) и по срокам (один, три, шесть и девять месяцев, один, полтора, два, три и пять лет, и выше). Для сравнения были взяты средние ставки по рынку для соответствующих групп вкладов. Сумма вклада не учитывалась.

Продуктовый виджет

Средние ставки по вкладам в рублях в июне 2018 года снизились на 0,07 процентного пункта. Исключение составили ставки по вкладам сроком на три года, они повысились на 0,03 п. п., до 4,82%.

Ставки по краткосрочным депозитам сроком на один месяц снизились на 0,1 п. п., до 4,5%.

Также на 0,08 п. п. снизились ставки по среднесрочным вкладам сроком на шесть месяцев и полтора года, до 5,78% и 5,67% соответственно. Ставки по депозитам сроком на девять месяцев снизились на 0,06 п. п., до 5,9%, а на один год — на 0,07 п. п., до 5,95%. (См. график.)

Доходность долгосрочных депозитов на два года снизилась на 0,04 п. п., до 5,37%.

Ставки по вкладам в долларах США увеличились в среднем на 0,07 п. п. При этом без изменений, на уровне 0,2%, остались ставки по депозитам сроком на один месяц.

Ставки по краткосрочным депозитам сроком на три месяца повысились на 0,07 п. п., до 0,51%.

Ставки по среднесрочным вкладам сроком на шесть месяцев повысились на 0,05 п. п., до 0,85%, на один год — на 0,04 п. п., до 1,23%.

Ставки по долгосрочным депозитам сроком на два года повысились на 0,08 п. п., до 1,48%, на сроки от пяти лет и выше — на 0,04 п. п., до 1,47%. (См. график.)

Средние ставки по депозитам в евро в июне снизились в среднем на 0,02 п. п.

Доходность краткосрочных депозитов сроком на один и три месяца снизилась на 0,02 п. п., до 0,07% и 0,1% соответственно.

На 0,01 п. п. снизились ставки по среднесрочным вкладам сроком на шесть, девять месяцев и один год — до 0,16%, 0,14% и 0,25%.

Доходность долгосрочных депозитов сроком на два и три года снизилась на 0,02 п. п., до 0,2% и 0,18%, а свыше пяти лет — на 0,06 п. п., до 0,07%. (См. график.)

1. По функциональным возможностям вклады были поделены на расходно-пополняемые (28,2%), по которым возможны операции пополнения и частичного снятия; пополняемые (43,5%), по которым возможно только пополнение; сберегательные (28,3%), по которым запрещены какие-либо действия с суммой вклада, что на 1,8% выше, чем по состоянию на 01.03.2018, из чего можно сделать вывод, что банки повысили свой интерес к стабильным остаткам на счетах вкладчиков. (См. график.)

2. По типам вклады поделены на стандартные (79,7%); пенсионные (12,8%), открываемые при предъявлении пенсионного удостоверения; мультивалютные (1,6%), позволяющие изменять валюту вклада без нарушения срока вклада и потери доходности; сезонные (1%), открываемые в течение какого-либо периода; детские (0,9%), открываемые родителями на имя ребенка с целью накопления средств; и прочие (4,1%), куда вошли благотворительные, зарплатные, инвестиционные, страховые и другие вклады. (См. график.)

3. По возможности дистанционного открытия вклады поделены на те, которые возможно оформить через интернет-банк и прочие инструменты дистанционного обслуживания (19,5%), и на вклады (80,5%), для открытия которых требуется личное присутствие вкладчика в отделении. Этот показатель перераспределился на 2% в сторону вкладов, открываемых через удаленные каналы. Из чего можно сделать вывод, что банки таким образом пытаются снизить загруженность отделений либо в перспективе сократить их функционал, тем самым снизив расходы на их содержание. (См. график.)