«Северный поток-2» увели из-под санкций

Россия «кредитным маневром» увела «Северный поток-2» из-под санкций США

"Как известно, "Газпром" реализует проект "Северный поток-2" с пятью европейскими компаниями партнерами. Они по сути почти все деньги на проект уже выделили. И если речь идет о недостающей сумме, то российская компания вполне может ее привлечь самостоятельно — она не столь значительна. тем более, затраты "Газпрома" в евро известны — концерн закупил 95% труб для проекта, обетонировал их на 55%. Делается это, насколько известно, в Германии.

Сейчас деньги в американской валюте нужны на обетонирование оставшихся труб и на выплату компаниям, предоставляющим суда-трубоукладчики для проекта. Кроме того, нужно оплатить прибрежные подготовительные работы на шельфе стран Европы. При этом каждая из компаний-инвесторов выделила уже по 950 миллионов евро, то есть практически вся нужная сумма уже собрана, на этом этапе санкции США просто перестали быть угрозой", — отмечает аналитик.

Финансовый директор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран заявил, что для его прокладки не нужны западные вложения.

"Проект, безусловно, будет профинансирован. Это важно для Газпрома, а Россия в настоящий момент имеет высокий запас ликвидности в евро", — сказал он.

И добавил: реализация проекта не будет зависеть от возможных американских санкций. Ранее Берлин заявлял, что США предоставили предварительные гарантии, согласно которым санкции пока не будут распространены на газопроводы с российским участием.

"Хитрость "Газпрома" в том, что европейские партнеры выделили деньги не в качестве компаний-операторов, а де-факто предоставив российской компании кредит. Американцам придется доказывать, что холдинг РФ взял средства именно под "Северный поток-2", а не направил на другие проекты или не разместил средства в собственных облигациях. Этот "кредитный маневр" стал очень удачным ходом российской стороны.

"Газпром" просто "обезличил" эти средства, выведя их из-под возможных угроз. даже если США все же введут в действие санкции августа прошлого года против российских газопроводов, европейские компании наказать не удастся. Деньги выделялись не на проект, а адресату, и доказать движение финансов по внутренним потокам "Газпрома" на "Северный поток-2" будет очень сложно. Вряд ли до этого дойдет в принципе — США не станут ссориться с Европой, вводя эти санкции. И то, что спустя почти год после принятия эти рестрикции не действуют, лучшее подтверждение их нежизнеспособности", — подчеркивает эксперт.

Фактор Дании

Строительство газопровода "Северный поток-2" протяженностью более 1200 км ведется по дну Балтийского моря будет проводиться рядом с действующим газопроводом "Северный поток". В проекте принимают участие немецкие, голландские и французские компании. Общая стоимость трубопровода оценивается в 9,5 миллардов евро. Помимо России и Швеции разрешение на строительство уже выдали Финляндия и Германия, осталась лишь Дания. Срок, отведенный регламентом для ответа на запрос России, истек 30 июня.

Пол Коркоран и глава "Газпрома" Алексей Миллер объявили, что трубоукладочные суда могут начать прокладку труб уже в ближайшие недели. И если правительство Дании не одобрит строительство газопровода через свои территориальные воды, компании придется изменить маршрут. Наиболее вероятным вариантом он назвал прокладку в международных водах к северу от Дании. Коркоран подчеркнул, что это не сильно скажется на стоимости проекта — в датских водах проходит лишь 10% газопровода.

"Дания оказалась под сильным давлением властей Евросоюза, которые под влиянием США требуют саботировать проект. С другой стороны, существует давление со стороны Германии, которой "Северный поток" выгоден. Предсказать действия Копенгагена сейчас довольно сложно, ведь датских политиков заставили принять закон, что газопроводы могут навредить национальной безопасности страны. От Дании требуют, чтобы она выставила это основанием для отказа российской стороне.

Это применение закона "задним числом", что противоречит всем юридическим догмам. Ведь заявку Копенгагену "Газпром" подал в мае 2017 года, а закон был принят гораздо позже. То есть российская компания может подать в международный суд и будет права — вероятно, этот вариант "Газпромом" рассматривается. Но суды — дело затяжное, потому строительство будет вестись в обход акватории Дании.