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Дюклер стал игроком «Коламбуса», Де ла Росе остался в «Монреале»
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Дюклер стал игроком «Коламбуса», Де ла Росе остался в «Монреале» 

Спорт-Экспресс 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
По информации The Athletic, «Коламбус» согласовал условия контракта с нападающим Энтони Дюклером. Соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на один год, с зарплатой в 650 тысяч долларов. Отметим, что в минувшем сезоне в составе «Аризоны» и «Чикаго» он набрал всего 23 (11+12) очка в 56 матчах регулярного чемпионата.
Форвард Якоб Де ла Росе договорился о заключении нового контракта с «Монреалем», сообщает TVA Sports. Соглашение с 23-летним хоккеистом будет рассчитано на два года, за которые он заработает 1,8 миллиона долларов. В минувшем сезоне де ла Роз набрал 12 (4+8) очков в 55 играх.
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