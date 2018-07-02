Назван максимальный взлет валюты в июле

Аналитики вычислили максимальный взлет доллара и евро в июле

Мы ожидаем, что курс доллара в первую неделю июля будет находиться в рамках 62-63 рубля, а курс евро — в диапазоне 72,5-73,5 рубля. Что дальше? Что значимого произойдет в июле и каким будет влияние этих событий на рынок?

Безусловно, встреча президентов Владимира Путина Дональда Трампа имеет все шансы стать главным событием июля и всего 2018 года в глобальной политике. Как ожидается, она состоится 16 июля в Хельсинки . И ее уже официально называют двусторонним саммитом Россия-США.

Даже если никаких конкретных решений по его итогам принято не будет, в любом случае Россия от этой встречи выиграет гораздо больше, чем США . Это случится хотя бы потому, что на глазах всего мира развеется миф об изоляции России, в то время как США намеренно делают все, чтобы изолироваться от всей глобальной экономики.

Однако не исключено, что переговоры могут быть и результативными, если, например, Дональд Трамп отменит хотя бы часть экономических санкций против России. В любом случае, влияние самого факта встречи президентов России и США на курс рубля и фондовый рынок России ожидается положительным.

Другие важные события для валютного рынка будут тесно сконцентрированы в рамках последней недели июля. Так, 26 июля состоится заседание комитета по монетарной политике Европейского центрального банка (ЕЦБ) по вопросу о процентной ставке. Мы считаем, что ставка по-прежнему сохранится без изменений на нулевом уровне.

Влияние на евро могут оказать итоговый комментарий ЕЦБ к решению по процентной ставке и пресс-конференция руководства ЕЦБ, если на ней будут сделаны важные заявления о дальнейших перспективах мягкой денежно-кредитной политики в еврозоне и ее результативности. Полагаем, что новости с заседания ЕЦБ очень слабо повлияют на пару евро/рубль. Впрочем, характер влияния будет определяться новостями.

А уже на следующий день, 27 июля, в 13:30 по московскому времени станет известно о решении совета директоров Банка России по вопросу о ключевой процентной ставке. Мы ожидаем, что с высокой вероятностью ЦБ РФ на этом заседании сохранит ключевую ставку без изменений на уровне в 7,25 процента. Дальнейшему снижению ключевой ставки может помешать рост инфляции в России, который несколько ускорился в мае и июне из-за майского скачка розничной цены на бензин.

Более того, в ЦБ РФ уже пересматривают цель по инфляции на 2019 год с предыдущих 4 процентов до 4-4,5 процента, что связывается с ожидаемым повышением НДС в 2019 году. Влияние этого решения на рубль будет непредсказуемым.

Теоретически, если ставка останется на прежнем уровне, реакция рынка должна быть нейтральной, однако на самом деле характер влияния решения ЦБ РФ будет зависеть от тона комментариев к решению в итоговом пресс-релизе. Если большое внимание ЦБ РФ будет акцентироваться на будущем росте инфляции, то рубль может упасть к доллару и евро под воздействием этих заявлений.

С 25 по 27 июля в южноафриканском Йоханнесбурге пройдет очередной саммит стран БРИКС . В принципе, основными вопросами повестки дня саммита станут вопросы международной политики и экологии, но не исключено, что от присутствующих на саммите глав государств прозвучат заявления, касающиеся и некоторых экономических вопросов. В частности, в сообществе стран БРИКС на повестке дня постепенная дедолларизация расчетов по экспорту и импорту между странами и переход на расчеты в национальных валютах.

Китай уже предпринимает активные шаги в этом направлении на фоне обострившихся торговых отношений с США. Валютные рынки будут особо ожидать заявлений России и Китая, в том числе, вероятно, разъяснений относительно причин плавной девальвации юаня Народным банком Китая. Стабильность экономического роста в Китае имеет большое значение не только для самой Поднебесной, но и для остального мира, особенно для развивающихся стран.

В самом конце месяца, 31 июля, в США начнется двухдневное заседание комитета по открытым рынкам ФРС по вопросу о процентной ставке. Однако о том, приняла ли ФРС решение о повышении ставки или нет, мы узнаем только вечером 1 августа. Таким образом, в июле новости из ФРС не окажут существенного влияния на валютный рынок, если только уже в первый день заседания комитета не поступят какие-либо важные новости или заявления. Возможно, что неопределенность вокруг итогов заседания ФРС в конце июля усилит волатильность курсов валют развивающихся стран, в том числе рубля.

В течение июля на нефтяной рынок могут поступать новости из ОПЕК , связанные не только с публикацией докладов по рынку нефти или информации о выполнении участниками соглашения ОПЕК+ своих квот, но и такие сообщения, как возможная новость о статусе России в нефтяном картеле.

На июньском саммите ОПЕК в Вене нефтяной картель направил России приглашение стать страной-наблюдателем в ОПЕК. В российском Минэнерго ответили, что это предложение изучается. Возможно, что Россия в дальнейшем захочет прояснить, какие преимущества она получит, если согласится на приглашение ОПЕК. В любом случае июль может быть достаточно захватывающим месяцем для нефтяного рынка.

Итак, наш прогноз на июль:

Цена нефти в июле будет находиться в коридоре 74-79 долларов за баррель. Высокие цены на нефть могут положительно повлиять и на курс рубля.

По валюте в течение июля мы ожидаем, что доллар США будет торговаться в рамках 62-64 рубля, а евро — в коридоре в 72-74 рубля.