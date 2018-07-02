Промышленный PMI Китая в июне по версии Caixin незначительно замедлился

ПЕКИН, 2 июл — РИА Новости . Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в июне практически сохранился на уровне мая, замедлившись лишь на 0,1 процентных пункта и составил 51 пункт, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные независимого исследования делового издания Caixin.

Таким образом, данные издания оказались хуже официального показателя, опубликованного ранее государственным статистическим управлением Китая. По данным властей, PMI в промышленном секторе экономики Китая в июне составил 51,5 пункта против 51,9 пункта в мае.

Как отмечет издание, индекс новых заказов в июне упал до минимума с начала года и находился в зоне снижения, свидетельствуя о мрачной ситуации с экспортом на фоне торгового конфликта с США

Данные Caixin основаны на опросе более чем 500 заводов по всей стране и внимательно отслеживаются инвесторами, так как этот показатель является одним из важнейших индикаторов состояния китайской экономики. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.