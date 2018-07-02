Стоимость биткоина держится выше $6 тысяч

Стоимость биткоина держится выше отметки $6 тыс.

Цена биткоина в понедельник незначительно снижается, при этом он продолжает держаться выше 6 тысяч долларов после того, как в пятницу оказался ниже этой отметки, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 9.10 мск биткоин дешевел на 0,87%, до 6,322 тысячи долларов. При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в стоимости на 1,49%, до 6,295 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также несколько дешевеют: Ethereum — на 1,1%, до 448,36 доллара, Ripple — на 0,74%, до 0,45 доллара, Bitcoin Cash — на 1,49%, до 727,83 доллара.

"Общая капитализация криптовалют составляет 255 миллиардов долларов, доля биткоина — 42,5%. Биткоин сейчас торгуется по 6,3 тысячи долларов, его стоимость за неделю практически не изменилась", — прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

"На прошедшей неделе биткоин обновил минимум с осени 2017 года, опустившись до 5,755 тысячи долларов. Затем произошел отскок и цена резко выросла до 6,5 тысячи долларов. Можно предположить, что на рынок начали идти новые деньги, но пока понемногу", — также отметил он.