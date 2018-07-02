«Заткнись! Ты не гребаный маг!». Конфликт в НХЛ: тренер Бобровского против босса Малкина

В Национальной хоккейной лиге — жара. Вроде бы, только три недели назад завершился сезон, до следующего — три месяца, но скучнее в сильнейшей лиге мира не становится. Прямо сейчас клубы формируют составы, в воскресенье открылся рынок свободных агентов, новости о трансферах приходят каждый час.

Одна из сделок воскресенья закончилась конфликтом. Началось все с того, что «Питтсбург» официально объявил о подписании контракта с экс-защитником «Коламбуса» Джеком Джонсоном . 31-летний игрок обороны проведет в составе «Пингвинз» следующие 5 лет, получая в среднем по 3,25 миллионов долларов в год.

«Он хорошо катается, отлично обращается с шайбой. Нам нужен баланс в защите, нам нужны три пары, в каждой из которых был бы игрок с хорошим контролем шайбы. Джек способен играть везде, на обоих концах площадки и в любых спецбригадах.

Если вернуться к нашим чемпионским составам, особенно первому из них, то там был просто потрясающе поставлен переход из обороны в атаку. Это во многом зависит от защитников. Я не думаю, что у Джонсона был плохой прошлый сезон. Да, в его концовке он был в запасе, и я знаю причину этого. Это не было связано с тем, как он играл» ().

Всех зацепила последняя фраза Рутерфорда. В том числе, главного тренера «Коламбуса» Джона Тортореллу. Самый олдскульный тренер НХЛ выдал мощный спич, объяснив боссу команды Евгения Малкина делами какого клуба ему стоит заниматься.

«Чтобы генеральный менеджер другой команды хоть что-то знал о том, как мы принимаем решения, он должен быть гребаным магом. Меня больше всего взбесило, что он затронул наш процесс принятия решений. Заткнись!

Я не хочу переходить на личности, потому что я знаю Джимми, это хороший человек, как и Джек. Но что, черт побери, он делает? Занимайся лучше своими делами! Я надеюсь, что Джонсон будет рвать задницу, играя за «Питтсбург», но лучше держаться подальше от наших дел, когда не знаешь, что происходит» ().

Прошелся тренер команды Сергея Бобровского и Евгения Панарина и по самому Джонсону, который в 2014 году по вине собственных родителей стал банкротом:

«Все, что я знаю, это то, что весь «Коламбус» — юристы, руководство, тренеры, игроки — делали все, чтобы помогать Джеку. С его стороны это полная глупость. Никто не хочет, чтобы с ним или его семьей случилось что-то плохое. Мы желаем ему всего самого лучшего. Но такие заявления — это дерьмо. Нельзя опускать команду, которая только и делала, что помогала тебе.

Я пробовал связаться с ним, но почему-то он даже не смог мне перезвонить. Мы все знаем, что за проблемы были у Джека, об этом много писали. Мы всегда старались помогать ему» ().

Что мы имеем в итоге? «Питтсбург» заполучил в свой состав третьего номера драфта НХЛ-2005, Торторелла доказал, что и в 60 лет живет хоккеем и не способен на огненные эмоции, а болельщики убедились, что переставить следить за главной хоккейной лигой планеты нельзя даже в июле.

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