Безработица и транспортный коллапс: что станет с Ростовом после ликвидации маршруток

На смену маршруткам придут автобусы

В марте этого года губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что намерен предпринять меры по ликвидации маршруток на улицах донской столицы. Позже об этом сообщила и городская администрация. Сразу появились противники и сторонники этой меры. Мы выслушали оба лагеря и выяснили, к чему, по их мнению, может привести такая транспортная реформа.

На каком основании

По информации городской администрации, перед принятием решения о ликвидации маршруток был проведен ряд исследований. Был обследован пассажиропоток и проанализирована улично-дорожная сеть города. Как утверждают в мэрии, учитывалось и мнение ростовчан. У жителей спрашивали, как часто они передвигаются по Ростову, по каким улицам, на каком транспорте. Помимо этого людей просили оценить качество оказываемых услуг и состояние машин. Вся полученная информация легла в основу стратегии планирования пассажирских перевозок на 2018-2023 годы.

— Будут упразднены маршрутные такси как вид транспорта. К 2020 году увеличим число автобусов с 436 единиц до 720. Все машины будут ездить по регулируемому тарифу, останавливаться только на остановочных комплексах и предоставлять льготы для пенсионеров, школьников, инвалидов, ветеранов, — пояснила начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ горадминистрации Мария Давыдова

Количество маршрутных такси сократится в три раза — с 876 до 285 машин.

Количество автобусов планируют увеличить до 720 машин

Как уточнили в администрации, в Ростове не просто уберут маршрутные такси — полностью поменяют все маршрутную сеть. В нее включат все районы города, соединят с центром города или с крупными пересадочными пунктами.

— Максимальное количество пересадок из одного конца города в другой не превышает двух, что соответствует требованиям госстандарта транспортных перевозок, — сообщили в мэрии.

На данный момент городской департамент транспорта вместе с Центром интеллектуальных транспортных систем разрабатывает специальный сайт. На нем будет опубликована схема новой транспортной системы. Ресурс заработает в ближайшее время. Когда именно, пока не сообщается.

Противники транспортной реформы

Против этой меры выступают городские перевозчики. Директор компании «Янтарь — 1» Андрей Косов утверждает, что город пока не готов к таким радикальным переменам. По его мнению, в Ростове попросту нет достаточного количества автобусов, которыми можно было бы заменить маршрутки без негативных последствий.

— Это все может привести к транспортному коллапсу, потому что окажется недостаточно пассажирского транспорта для перевозки населения, — рассказал корреспонденту 161.ru Косов.

Руководитель фирмы-перевозчика «Новый быт» Александр Фетисов утверждает, что в Ростове существует большое количество маршрутов, по которым запускать автобусы вместо маршруток попросту нецелесообразно. Причины две: первая — на некоторых улицах они просто физически не смогут проехать. Вторая причина — слишком маленький пассажиропоток.

По некоторым улицам автобусы большой вместимости не смогут проехать

— Один автобус вывезет больше пассажиров, но и на дороге он занимает больше места, а едет только по одной выделенной полосе. Если маршрутка пройдет 20 километров за час, то у автобуса на это уйдет два часа. Многие блогеры пишут, что маршрутки удушливые. Эти люди никогда не пользовались общественным транспортом. Стоит послушать тех, кто реально пользуется — они кричат, что если произойдет ликвидация маршруток, в городе случится большая проблема с перемещением пассажиров.

По словам Фетисова, в ближайшее время в городе пройдет конкурс. По его итогам новые перевозчики начнут ездить по новой маршрутной сети.

— В этой сети порядка 30 маршрутов просто взяли и ликвидировали. Это революция, а революции никогда ничего хорошего не приносили — надо всегда эволюционным путем идти. Если маршрутные такси востребованы и на них есть пассажиры, то они нужно не перевозчику, а людям, — считает Фетисов.

Он уверяет, что устранение маршруток приведет к тому, что теперь большинству пассажиров придется добираться с пересадками, увеличится количество жалоб на общественный транспорт.

Кроме этого, для многих перевозчиков устранение маршруток невыгодно — это грозит разорением предприятий.

— Сегодня почти все перевозчики находятся на грани убытка, но все равно продолжают работают. Но одно дело — работать в ноль, а другое — уйти в «минус». В последнем случае фирма просто закроется, — говорит руководитель «Нового быта».

По словам перевозчика, ликвидация маршруток приведет к росту жалоб от пассажиров

Фетисов предположил, что даже если маршрутки заменят большими автобусами, то последних все равно будет недостаточно. По его подсчетам на то, чтоб обслужить Ростов, необходимо 1 — 1,2 тысячи машин, а у города сейчас только треть.

Еще одна угроза — безработица. Водители маршрутных такси могут остаться без работы.

— Говорят, что водители могут не опасаться. Чего им стоит просто пересесть на автобусы? Те, кто так считает, не разбирается в транспорте. Автобус и маршрутка относятся к разным категориям — D и E, — говорит Фетисов.

Он надеется, что городские власти все-таки передумают убирать маршрутки.

Что говорят сторонники

Директор Центра транспортных проблем мегаполисов Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Константин Трофименко рассказал, как может работать такая реформа. По его словам, власти не собирается монополизировать частные перевозки. Просто город сам рассчитывает пассажиропотоки и исходя из этих расчетов назначает маршруты, которые потом разыгрываются на конкурсе.

— Есть маршруты «жирные» — они много людей приносят, а есть убыточные. Но даже последние для перевозчиков являются выгодными. Маршруты распределяются так, чтоб количество доходных направлений превышало количество убыточных процентов на десять, — рассказал 161.ru Трофименко.

Он добавил, что под словом «маршрутное такси» не стоит подразумевать именно автобус малой вместимости.

По словам Трофименко, под маршрутками не стоит подразумевать автобусы малой вместимости

— Маршрутки останавливаются где угодно, могут отклониться от маршрута. Они работают по наполнению: когда набился, тогда и поехал. А городу нужен переход к четким маршрутам, к автобусам, которые останавливаются только на остановках, имеют заданное расписание и интервал, — пояснил транспортник.

По его словам, речь идет не о ликвидации маршруток, а о реформировании системы перевозок в городе. Она позволит создать единый проездной билет на все виды транспорта и сделать его электронным. Ростовчане смогут платить за проезд картой или мобильным телефоном.

С каждым перевозчиком в конце месяца город рассчитывается по количеству перевезенных пассажиров. Поэтому станет прозрачной вся система финансирования перевозчиков. Многие из них перестанут работать в ноль или даже в убыток и начнут зарабатывать на перевозках. Исчезнет серый и черный бизнес в сфере общественного транспорта.

Не так давно министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов сообщил, что в Ростове все маршрутки убирать не будут. Их оставят на тех улицах, куда крупногабаритный транспорт не проедет. Об этом же рассказал и руководитель Центра интеллектуальных транспортных систем Владимир Зырянов. Он добавил, что маршрутное такси продолжит работать на направлениях с малым пассажиропотоком.

— С ликвидацией маршруток станет безопасней, появится стратегия, культура обслуживания пассажиров, улучшится качество перевозок. На смену маршруткам придут настоящие городские автобусы большой вместимости, увеличится их количество. Мы все рассчитали по пассажиропотоку. Искусственно улицы «оголять» никто не будет, — заверил директор Центра ИТС.

Он уточнил, что главным условием удачного исполнения транспортной реформы станет слаженная работа городского общественного транспорта:

— Главное, чтоб на линию всегда выходило не меньше автобусов, чем запланировано, и чтоб они долго не простаивали на остановках. Таким образом мы решим две основные задачи: полностью реорганизуем маршрутную сеть и улучшим обслуживание пассажиров на линиях.

Главное, чтоб на линию всегда выходило запланированное количество автобусов

Список ликвидируемых маршруток

Убирать маршрутки с улиц донской столицы будут постепенно с перерывами в несколько лет и с заменой на автобусные маршруты. Правда, первая волна изменений пройдет уже в августе этого года. Ниже публикуем список ликвидируемых маршрутов и новых автобусных направлений.

Перестанут ходить с 4 августа 2018 года следующие маршрутные такси:

№ 4-МТ: Ц. рынок (ул. Темерницкая) — ГПЗ-10;№ 6-МТ: Обл. больница — Ул. Береговая;№ 9: Переезд — Ц. рынок — Переезд;№ 11-МТ: Институт сервиса — Ул. Береговая (вместо него будет маршрут № 13);№ 21-МТ: Стартовая — Главный автовокзал;№ 34-МТ: Ц. рынок (ул. Темерницкая) — ГПЗ-10;№ 42а: Ростовское море — Ц. рынок — Ростовское море;№ 45-МТ: Ул. Стартовая — Баумана — Ул. Стартовая;№ 46: Пл. Добровольского — Ц. рынок (см. маршрут № 77);№ 47-МТ: Ул. Стартовая —Тургеневская — Ул. Стартовая;№ 52-МТ: Мкр. Левенцовский — Ул. В. Пановой;№ 56-МТ: ГПЗ-10 — В. Темерник (см. маршрут № 56);№ 58-МТ: Лендворец — Филиал часового завода «Витязь» (см. маршрут № 50);59-МТ: Левенцовский — Филиал часового завода «Витязь»;65-МТ: Институт сервиса — Ц. рынок — Институт сервиса;67-МТ: Пос. Александровка — Мкр. Левенцовский (см. маршрут № 67а);71-МТ: Ц. рынок — Завод «Эмпилс» (см. маршрут № 72);77-МТ: Ул. Орбитальная, 20 — ТРК «МЕГАМАГ»;78-МТ: Главный автовокзал — В. Темерник;79-МТ: Пл. К. Маркса — Королева, 4;83-МТ: В. Темерник — Ц. рынок — В. Темерник;88-МТ: Ж/д вокзал — Александровка;90-МТ: Главный автовокзал — Ростовское море;98-МТ: ГПЗ-10 — Пл. К. Маркса (см. маршрут № 98а);99-МТ Главный ж/д вокзал — Стройгородок (см. маршрут № 99а).

С 1 января 2021 года ростовчане останутся без маршруток:

№ 10а: Мкр. Суворовский — 20-я горбольница (вместо него будет маршрут № 10);№ 14-МТ: П. Кирпичный — Болгарстрой — П. Кирпичный;№ 16-МТ: «Изумруд» — Ц. рынок — «Изумруд»;№ 38-МТ: Главный автовокзал — Институт сервиса;№ 40-МТ: Изумруд — филиал часового завода «Витязь»№ 43-МТ: Суворовский — Ц. рынок (пр. Буденновский) — Суворовский;№ 45-МТ: Ул. Стартовая — Баумана — Ул. Стартовая;№ 48-МТ: Изумруд — Ц.рынок№ 49-МТ: Стройгородок — ТРК «МЕГАМАГ»;№ 66-МТ: Ул. Стартовая — Пос. Александровка;№ 73-МТ: мкр «Левенцовский» — ТРК «Мегамаг»№ 80-МТ: Александровка — Главный ж/д вокзал;№ 90-МТ: Главный автовокзал — Ростовское море;№ 98-МТ: ГПЗ-10 — Пл. К. Маркса (см. маршрут № 98а);№ 99-МТ Главный ж/д вокзал — Стройгородок (см. маршрут № 99а).

Зато с 4 августа по измененным направлениям начнут ходить следующие автобусы:

№ 2а: ЖК «Измаильский парк» — Пер. Измаильский — Ул. Тибетская — Пер. Дунайский — Пер. Рубиновый — Пр. М. Нагибина — Пл. Гагарина — Пр. Ворошиловский — Центральный рынок;№ 6а: Областная больница — Центральный рынок (по схеме нынешнего маршрута № 6);№ 8: ГПЗ-10 — Ул. Малиновского — Ул. Всесоюзная — Ул. Портовая — Пр. Стачки — Ул. Московская — Пер. Островского — Пр. Будённовский — Ул. Московская — Пр. Ворошиловский — ТЦ «МЕГА МАГ»;№ 12: Ц. рынок — Ул. Темерницкая — Пр. Будённовский — Ул. Текучева — Пер. Майкопский — Ул. Текучева — Пер. Приволжский — Ул. Варфоломеева — Пр. Будённовский — Ул. Станиславского (западный разворот) — Пер. Островского — Ул. Темерницкая — Ц. рынок;№ 13: Институт сервиса — Ул. Береговая (по схеме нынешнего маршрутного такси № 11-МТ);№ 50: Лендворец — Пр. Сиверса — Пр. Будённовский — Ул. Целиноградская — Ул. Стадионная — Ул. Шеболдаева — Ул. Нансена — Ул. Менжинского — Ул. Курчатова — Ул. Днепропетровская — Ул. 26 Июня — Пер. Туапсинский — Ул. Туполева — Ул. Днепропетровская — Фил. часового завода (по схеме нынешнего маршрутного такси № 58-МТ, однако следовать будет по ул. Нансена вместо пр. Ленина);№ 52: Пл. Чкалова — Пер. Сальский — Ул. Казахская — Пер. Беломорский — Ул. Киргизская — Ул. Троллейбусная — Ул. Менжинского — Пр. Сельмаш — Пр. Шолохова — Ул. Красноармейская — Привокзальная площадь— Ул. Красноармейская — Пр. Шолохова — Пр. Сельмаш;№ 56: Вертолетное поле — Ул. 2-я Краснодарская — Ул. Малиновского — Ул. Доватора — Ул. Зоологическая — Пер. Дальний — Ул. Ленина — Пл. Полка народного ополчения — Ул. Ларина — Пр. Нагибина — Ул. Нариманова — Пер. Ольховский — Пр. Космонавтов — Пр. Королева — Ул. Армянская — Ул. Лелюшенко — Ул. Миронова — Ул. Лелюшенко — Думенко, 15 — Ул. Лелюшенко — Ул. Армянская — Пр. Королева — Пр. Космонавтов — Ул. Плиева — Пр. Нагибина — Ул. Ларина — Пер. Ашхабадский — Ул. Ленина — Пер. Дальний — Ул. Зоологическая — Ул. Доватора — Ул. Малиновского — Ул. 2-я Краснодарская — Вертолетное поле;№ 60а: Ц. рынок — Пр. Буденновский — Ул. Текучева — Пер. Гвардейский — Ул. Зенитчиков — Ул. Самойловская — Ул. Пестеля — Ул. Бондаренко — Ул. Муравьева — Ул. Самойловская — Ул. Зенитчиков — Пер. Гвардейский — Ул. Варфоломеева — Пр. Буденновский — Ц. рынок;№ 62: Соловьиная роща — Ул. Шаповалова — Ул. Алейникова — Ул. Лесная — Ул. Литовская — Ул. Доватора — Ул. Зоологическая — Ул. Курская — Ул. Футбольная — Ул. Зоологическая — Ул. Нансена — Ул. Шеболдаева — Ул. Стадионная — Пр. Буденновский — Ул. Береговая — Богатяновский спуск — Ул. Красных Зорь — Ул. 7-го Февраля — Ул. Станиславского — Пр. Театральный — Пл. Театральная — Ул. Советская — Пл. К. Маркса — Ул. 1-я Майская — Ул. Верхненольная — Ул. Советская — Пл. Театральная — Пр. Театральный — Ул. Социалистическая — Богатяновский спуск — Ул. Береговая — Пр. Буденновский — Ул. Целиноградская — Ул. Стадионная — Ул. Шеболдаева — Ул. Нансена — Ул. Зоологическая — Ул. Футбольная — Ул. Курская — Ул. Тамбовская — Ул. Полярная — Ул. Зоологическая — Ул. Доватора — Ул. Алейникова — Ул. Шаповалова — Соловьиная роща;№ 65а: Институт сервиса — Ул. Орбитальная — Пр. Космонавтов — Ул. Плиева — Пр. Нагибина — Пр. Ворошиловский — Ворошиловский мост — ТРК «МЕГАМАГ»;№ 66: Ул. Горсоветская — (Ул. Вяземцева — Ул. Школьная — Ул. Буйнакская — Ул. 38-я Линия — Ул. В. Черевичкина) / (Ул. В. Черевичкина — Ул. 40-я Линия — Ул. Рябышева) — Пл. Толстого — Пл. Свободы — Пл. К. Маркса — Ул. 1-я Майская — Ул. Верхненольная — Пл. Театральная — Пр. Театральный — Ул. Нансена — Ул. М. Нагибина — Пер. Ольховский / Ул. Плиева — Пр. Космонавтов — Ул. Волкова — (Ул. Добровольского — Бул. Комарова) / Ул. Добровольского — Пр. Королева — Королева, 4;№ 67а: Мкр. Левенцовский — Ул. Еременко — Ул. Зорге — Пр. Стачки — Пр. Сиверса — Пл. Привокзальная — Ул. Красноармейская — Пр. Театральный — Пр. Шолохова — (Пр. Мира — Ул. Металлургическая — Ул. Образцовая — Ул. Пановой) / Пр. Сельмаш — Сельмаш;№ 72: по схеме нынешнего маршрутного такси № 71-МТ, отправление с улицы Темерницкой;№ 76: Гребной канал — Ул. Левобережная — Ворошиловский мост — Пр. Ворошиловский — Ул. Текучева — Пр. Буденновский — Рабочий городок;№ 81: Сельмаш — Ул. Менжинского — Пр. Ленина — Пр. Нагибина — Пер. Ольховский / Ул. Плиева — Пр. Космонавтов — Ул. Волкова — Ул. Добровольского — Пр. Королёва — Ул. Особенная — Ул. Зрелищная — Ул. Вавилова — Ул. Сосновая — Ул. Петренко — Мкр. Суворовский;№ 82: Главный ж/д вокзал — Ул. Красноармейская — Пр. Театральный — Пр. Шолохова — Ул. Щаденко — Ул. Щедрина — Ул. Вересаева — Пр. 40-летия Победы — Александровка;№ 88: Главный ж/д вокзал — Ул. Большая Садовая — Ул. Советская — Пл. К. Маркса — Ул. 20-я Линия — Пр. Шолохова — Музей « Россия — моя история»;№ 92: ЖК «Платовский» — Ростовское море — Ул. Орская — Ул. Каскадная — Пер. Днепровский — Ул. Вятская — Ул. Штахановского — Ул. Армянская — Пр. Королева — Пр. Космонавтов — Ул. Плиева — Пр. М. Нагибина — Пр. Ворошиловский — Ц. рынок;№ 98а: по схеме нынешнего маршрутного такси № 98-МТ;№ 99а: Главный ж/д вокзал — Пр. Сиверса — Ул. Береговая — Пр. Буденновский — Ул. Целиноградская — Ул. Стадионная — Ул. Шеболдаева — Пл. Народного Ополчения — Ул. Ларина — Ул. Н. -Данченко — Пл. 2-й Пятилетки — Ул. Вавилова — Ул. Тарновского-Терлецкого — Ул. Автодорная — Ул. Рахманинова — Пер. Авиамоторный — Ул. Таганрогская — Ул. Гагринская — Ул. Тимошенко — Ул. Оганова — Пер. Авиамоторный — Ул. Тарновского-Терлецкого — Ул. Вавилова — Пл. 2-й Пятилетки — Ул. Шеболдаева — Ул. Стадионная — Пр. Буденновский — Ул. Береговая — Пр. Сиверса — Главный ж/д вокзал.

По улицам, оставшимся без маршрутных такси, этим летом пустят следующие автобусы: