CNBC: Великобритании грозит лето без пива — не хватает двуокиси углерода

По всей Европе ширятся опасения, что летнее сокращение производства диоксида углерода вызовет дефицит пива, передаёт CNBC. Ожидается, что острее всего дефицит диоксида углерода на себе ощутит Великобритания , в ряде пивных заведений которой предупредили о том, что напиток временно пропадёт из меню.

Плановое закрытие на летнюю профилактику целого ряда предприятий по производству аммиака, побочным продуктом от которого является диоксид углерода, вызывает опасения относительно нехватки пива по всей Европе, передаёт CNBC.

Дефицит СО2 вынудил сразу несколько крупных пищевых компаний предупредить потребителей о сокращении производства в ближайшие недели. Ожидается, что острее всего дефицит диоксида углерода на себе ощутит Великобритания, в которой в настоящий момент функционирует лишь один из заводов по его производству.

Так, один из крупнейших поставщиков пенного напитка в королевстве, компания Booker, была вынуждена нормировать поставки пива и сидра десятью ящиками пива, пятью ящиками сидра или безалкогольных напитков одному заказчику. Вместе с тем ряд британских пабов и вовсе временно исключит эти напитки из своего меню.

С нехваткой углекислого газа столкнулись и такие крупные предприятия как Heineken и Coca-Cola

«Как и многие другие пищевые компании, мы пострадали от нехватки (CO2. — ИноТВ). Мы продолжаем усердно работать над скорейшим решением проблемы в рамках нашей европейской базы снабжения, а также работать с клиентами, для того чтобы минимизировать урон для их компаний», — заявил официальный представитель Heineken.

При этом в Coca-Cola отметили, что были вынуждены «временно остановить» производство ряда продукции в связи с дефицитом.

CNBC отмечает, что чемпионат мира по футболу и жаркая погода делают дефицит СО2 ещё более ощутимым. Тем не менее, в долгосрочной перспективе «кризис диоксида углерода» не должен серьёзно сказаться на какой-либо конкретной пищевой марке.