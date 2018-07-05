Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Индекс Мосбиржи на 10:05просел на 0,4% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 294,89 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в минусе на 0,28% и равнялся 1 144,29 пункта.