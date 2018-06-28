Чем газ дороже, тем он лучше? Лишь бы не из России

Польша «разнюхала» американский газ и хочет отказаться от российского

Польская энергетическая корпорация PGNiG заключила долгосрочные контракты с двумя американскими поставщиками, которые через 4 года должны полностью заменить газовый импорт из России . Речь идет о Port Arthur LNG и Venture Global LNG, которые реализуют проекты строительства терминалов по сжижению газа в Мексиканском заливе. Их ввод в эксплуатацию намечен на 2022 и 2023 годы.

PGNiG рассчитывает получать от каждого американского партнера по 2 млн тонн СПГ в год, что после регазификации дает в сумме около 5,5 млрд кубометров природного газа, говорится в официальном релизе на сайте компании. Если учесть, что ежегодно Польша потребляет 15 млрд кубометров газа, это обеспечит треть ее потребностей.

Еще треть страна добывает на собственной территории. Остальное планируется получить из других источников: одновременно ведутся переговоры со многим потенциальными поставщиками СПГ, говорится в сообщении. Помимо США Польша уже закупает СПГ и Катаре, а кроме того объявила о намерении участвовать в строительстве газопровода Baltic Pipe, который должен соединить ее с норвежским шельфом через Данию , напоминает Finanz.ru

Пока основным поставщик газа в Польшу остается «Газпром» , на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа. Но срок действия документа истекает в 2022 году, и Варшава уже объявила, что не собирается его продлевать.

Назло маме отморожу уши

Намерение полностью отказаться от российского газа Польша неоднократно декларировала и в прошлом. Рассматривались разные варианты — от разработки сланцев на собственной территории на границе с Западной Украиной до поставок из других источников. И теоретически такой вариант возможен, хотя делать долгосрочные выводы пока рано, считает аналитик Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Александр Собко

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев подобный сценарий также допускает. Польша здесь вполне может пойти по пути Украины и поставить тем самым крест на собственной экономике. Но вот перспектива американских поставок пока выглядит достаточно туманной.

В прошлом году США уже провели тестовую поставку СПГ в Польшу, и этот опыт оказался неудачным. Для поляков газ оказался слишком дорогим. И пока договориться о цене не получается. Кроме того, в самих США запасы сланцевого газа и нефти, на самом деле, невелики (просто очень высоки темпы отбора), и хватит их очень ненадолго, уверяет Танкаев.

«Я не знаю, как они рискнули подписать 20-летний контракт. Думаю, дело в том, что объем поставок на самом деле ничтожный по меркам потребления ЕС. Поэтому, конечно, они рассчитывают, что такие-то объемы обеспечить смогут», — предполагает он.

Собко, в свою очередь, отмечает, что оба завода, с которыми заключены договора, пока являются лишь проектами, хотя и с высокой вероятностью реализации. Окончательные инвестиционные решения по ним ещё не приняты, соответственно, и строительство ещё не началось.

«Ценовые ориентиры также не разглашаются, но в любом случае конкурентоспособность американского СПГ на европейском рынке по сравнению с сетевым газом будет зависеть и от нефтяных котировок: поэтому при умеренных ценах на нефть американский СПГ окажется для Польши дороже российских поставок. Кроме того, чтобы полностью отказаться от российского газа, Польше придётся построить как минимум ещё один терминал по приёму и регазификации СПГ», — добавляет эксперт.

Выбора нет

Вытеснить Россию с европейского газового рынка в целом США вряд ли удастся, полагают аналитики. По словам Собко, долгосрочные прогнозы предполагают, что где-то в районе 2020 года, когда в мире может ожидаться небольшой избыток СПГ, объёмы европейского экспорта «Газпрома» могут несколько снизиться. Но в дальнейшем он снова вырастет.

«Даже при стагнации потребления газа в Европе падение собственной добычи приводит к необходимости наращивать импорт, и далеко не весь он будет закрываться сжиженным газом», — поясняет эксперт.

В целом будущая роль американского СПГ на европейском рынке пока не очевидна, отмечает аналитик. Его доля будет зависеть от глобального спроса на СПГ. В случае дефицита на рынке газ потечёт преимущественно в Азию, так как американский СПГ покупают трейдеры, а не компании из стран-импортёров газа. Польша в данном случае — редкое исключение.

«На самом деле, в Европе добыча газа падает очень быстро. И в мировом балансе не просматривается источник газа, который был бы достаточен для того, чтобы заместить уходящий европейский газ», — согласен с коллегой Танкаев.

США добывают газа немногим больше, чем потребляют сами. Конечно, по логистическим соображениям экспорт частично превышает «свободные» объемы, а взамен импортируется чужой газ, чтобы обеспечить рынки, удаленные от места добычи. Это обычная практика. Но не может быть никакой речи о том, чтобы США могли играть существенную роль на европейском газовом рынке, уверен эксперт.

Когда СПГ везется из США в Европу через Атлантический океан, 40% испаряется в атмосферу из-за большого расстояния и сложных условий транспортировки (частые шторма и т. д.). Схожая история с поставками газа из Катара: там огромное плечо и высокие температуры окружающей среды, поэтому тоже испаряется немалое количество газа.

«Поэтому и Катар, и США для Европы — не поставщики. То есть, какие-то демонстративные объемы поставить можно, но заменить Россию — это смешно. У нас одновременно с трубным газом запускаются сейчас СПГ-проекты на общую мощность 79 млн тонн, или приблизительно 110 млрд кубометров. Эти проекты естественно рынками сбыта называют сейчас ЮВА. Но судя по тому, что с первого из запущенных проектов весь газ уходит в Европу, по всей видимости, он будет поставлять туда», — прогнозирует аналитик.

При этом потерь там будет намного меньше, потому что плечо поставки небольшое, и вся она идет в арктическом регионе, где низкие температуры. Соответственно, и цена газа получается несравнимой с США или Катаром.

«Таким образом, фактически, мы подпираем европейский рынок с двух сторон — это относительно дешевый трубный газ и дешевый СПГ. Я не вижу места на этом рынке для США или Катара. Тем более что весь газ Катара уже востребован в ЮВА с маленькими расстояниями поставки и, соответственно, с меньшими потерями», — говорит Танкаев.

Китай наступает

На самом деле, в газовом вопросе расклад такой — не Россия против США или Катара, а Европа против ЮВА, против Китая и Индии, уверен Танкаев, потому что по энергоресурсам на ближайшие десятилетия Земля будет дефицитной, а растущие азиатские рынки выглядят более перспективно.

Если уровень потребления энергии на душу населения в Китае достигнет того же значения, какое сейчас наблюдается в Южной Корее (а это неизбежно случится в ближайшие годы), и при этом доля газа в общем энергетическом балансе достигнет 30%, как написано в директивах Китайской коммунистической партии, в год стране потребуется 2 трлн кубометров газа. При этом во всем мире сейчас в год производится 3,5 триллиона. И уже сейчас китайцы пытаются забрать под себя весь газ, до которого могут дотянуться.

А ведь рядом есть и другие страны, которые тоже остро нуждаются в энергоресурсах. Так что у России на востоке безграничный рынок сбыта. И в какой-то момент он начнет воевать за российский газ. И цены там будут не такие, как поначалу, а очень даже неплохие, не сомневается Танкаев. Он напоминает, что поставки в Турцию по «Голубому потоку» тоже начинались с низких цен, а потом они вышли на мировой уровень и даже его превысили.