Цены на бензин идут вверх, бюджет крепчает

Что будет с ценниками на автозаправках? Этот вопрос по-прежнему волнует и десятки миллионов автолюбителей, и законодателей в Федеральном Собрании. Кажется, Правительство воздействовало на отечественные нефтяные компании с тем, чтобы по крайней мере остановить рост цен, но многие эксперты убеждены, что это — временная мера и затишье на «ценовом топливном фронте» нестабильно.

Фьючерсы растут

Об этом же свидетельствуют и данные по стоимости так называемых фьючерсных контрактов: тонна бензина АИ-95 с поставкой в сентябре котируется на бирже в пределах 56 -58 тысяч рублей, примерно столько же просят за дизель. С учётом расходов на логистику и реализацию можно сделать вывод, что литр через два-три месяца потянет уже на 60 рублей…

Между тем с такими темпами роста можно будет забыть об инфляции в четыре процента и быть готовыми к её скачку до 8-10 процентов. А инфляция потянет за собой, к примеру, и увеличение процента банковских кредитов, Центробанк получит основания для того, чтобы поднять ключевую ставку. И всё вернется на круги своя с неподъёмными для промышленного производства платежами по инвестиционным заимствованиям. Классическая инфляционная петля.

В России же, как следует из слов парламентария, повышение цен «похоже на крупномасштабное жульничество».

И против картеля есть приёмы

Обращает на себя внимание, что законодатели предлагают воздействовать на производителей, поставщиков и продавцов нефтепродуктов (а они, как правило, объединены под одной корпоративной крышей) преимущественно административными методами. Это логично: нет объективных факторов для того, чтобы розничная цена росла по 20 процентов за полгода.

Среди многих причин таких ценовых скачков — и стабильно низкий курс рубля, который поддерживает Минфин с целью нарастить доходы бюджета (уже прогнозируется их объём в 1800 миллиардов) и рост нефтяных котировок на мировых биржах, используя который крупнейшие российские компании стремятся получить инвестиционный ресурс на освоение новых месторождений и запас прочности в условиях санкций, и чего греха таить, намерение получить просто и быстро дополнительные доходы, примитивно меняя ценники со ссылкой на то, что вот в мире растёт нефть, куда же деваться…

Но как найти баланс между интересами нефтегазового сектора и остальными отраслями, помня, что одной из главных задач провозглашено повышение уровня жизни населения, который отнюдь не растёт от повышения цен на бензин? На эту тему пока нет разъяснений ни от Правительства, ни от законодателей.

Да, административные меры необходимы, и они помогут стабилизировать ценовую топливную динамику. Но в Китае , к примеру, умело применяют и экономические методы в рамках планового воздействия государства на ценообразование. Новость агентства Синьхуа : с 26 июня в КНР в пятый раз с начала года понижают розничные цены на автомобильное топливо, в среднем на 8,5 доллара за тонну. Государственная политика Китая определяет, что цены на внутреннем рынке зависят от мировых котировок на сырую нефть.

Если они приводят к тому, что внутренняя цена стоимости тонны нефтепродуктов меняется больше, чем на 7,65 доллара (50 юаней) и дольше, чем на 10 рабочих дней, розничные цены тоже корректируются. И понятно, отнюдь не только в сторону снижения. Схема простая и понятная, государство в необходимых случаях субсидирует такие корректировки в зависимости от региона. Таким образом китайские власти выдерживают жёсткий баланс между интересами разных социальных групп (притом что страна занимает четвёртое место в мире по нефтедобыче) и не позволяет топливным ценам диктовать уровень инфляции. Может быть, стоит присмотреться к такому опыту?