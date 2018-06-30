Россия шестая в Европе по продажам коммерческого автотранспорта

Обнародованы данные по реализации машин сегмента LCV за май 2018 года.

Несмотря на то, что отечественный рынок автомобилей LCV (сюда входят пикапы, а также небольшие грузовики и фургоны с малой грузоподъемностью) в мае обогнал по темпам роста ведущие европейские страны, Россия пока еще не вошла в Топ-5. Наша страна занимает в табеле о рангах 6 место с 9297 проданными автомобилями.

Лидером продаж среди машин грузоподъемностью до 3 с половиной тонн остается Франция . В мае 2018 года там было продано 37402 единицы техники, что 1,8% перекрывает показатель апреля.

Вторая ступенька принадлежит Великобритании . По итогам мая 2018 года на Туманном Альбионе куплено 27369 машин (превышение апрельского спроса на 2,4 пункта).