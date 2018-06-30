Ещё
Россия шестая в Европе по продажам коммерческого автотранспорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия шестая в Европе по продажам коммерческого автотранспорта 

Car.ru 30 июня 2018
Фото: Car.ru
Обнародованы данные по реализации машин сегмента LCV за май 2018 года.
Несмотря на то, что отечественный рынок автомобилей LCV (сюда входят пикапы, а также небольшие грузовики и фургоны с малой грузоподъемностью) в мае обогнал по темпам роста ведущие европейские страны, Россия пока еще не вошла в Топ-5. Наша страна занимает в табеле о рангах 6 место с 9297 проданными автомобилями.
Лидером продаж среди машин грузоподъемностью до 3 с половиной тонн остается Франция. В мае 2018 года там было продано 37402 единицы техники, что 1,8% перекрывает показатель апреля.
Вторая ступенька принадлежит Великобритании. По итогам мая 2018 года на Туманном Альбионе куплено 27369 машин (превышение апрельского спроса на 2,4 пункта).
Дальше последовательно расположились такие страны, как Германия, Испания и Италия. Если говорить о Европе в целом, то в последний месяц весны удалось продать 182681 единиц автомобилей класса LCV.
Car.ru: последние новости
Эмиратский инвестфонд на правах партнера вложит в проект «Кортеж» до 110 млн евро Трамп грозит Евросоюзу 20%-ми пошлинами на автопродукцию Компания McLaren не будет выпускать автомобили дешевле 200 тыс. рублей
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры47
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»47
На Украину надвигается катастрофа327
Россию обвинили в попытке переманить Турцию57
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение