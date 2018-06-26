Запад испугался создания «супер ОПЕК» с участием России

Россия. Западные СМИ бьют тревогу по поводу возможного создания "супер ОПЕК ", в котором будут доминировать Саудовская Аравия

На Западе высказываются серьезные опасения по поводу роста влияния России в ОПЕК+ и образования долгосрочного альянса стран-экспортеров нефти, что позволит Москве влиять на мировой рынок углеводородов. При этом, Россия в последние годы сблизилась с Саудовской Аравией — крупнейшей нефтедобывающей страной ОПЕК.

Низкие цены не выгодны никому

Россия не является членом ОПЕК, но в течение последних двух лет стояла во главе группы стран, которые поддержали меры организации, направленные на сокращение добычи и предложения нефти. Обвал цен на углеводороды в конце 2014 года нанес тяжелый удар по экономике всех стран-экспортеров нефти — прежде всего Саудовской Аравии и России.

Изначально ОПЕК не предпринимала никаких мер для изменения неблагоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке. Более того, организация даже увеличила объемы добычи с целью заставить американские нефтяные компании сократить добычу "сланцевой" нефти, себестоимость извлечения которой значительно выше по сравнению с обычной нефтью.

Рост добычи со стороны ОПЕК привело к образованию огромных излишков на нефтяном рынке, что стало причиной падения Brent ниже 30/барр. в начале 2016 года. При этом, значительного падения добычи в США не произошло — снижение составило немногим более 1 млн барр. /сут. Американские компании, разрабатывающие сланцевые структуры, получали подпитку от банков в виде дешевых кредитов, что позволяло продолжать производство. Даже обанкротившиеся компании проходили процедуру санирования и возобновляли деятельность.

По данным американской юридической фирмы Haynes and Boone, c января 2015 года до марта 2018 года банкротами стали 138 нефтяных компаний, которые вели добычу нефти и газа из нетрадиционных источников на территории США и Канады . 66 обанкротившихся компаний осуществляли добычу в Техасе, где расположена крупнейшая сланцевая структура Северной Америки — Permian Basin.

Совокупная задолженность компаний-банкротов к концу марта составила $82,7 млрд, включая необеспеченные кредиты на $48,9 млрд Несмотря на существенные потери, финансовая система США и корпоративное законодательство помогли американским нефтяным компаниям пережить период низких нефтяных цен с минимальными производственными потерями. Финансовая система США, являясь эмитентом мировой резервной валюты, может себе позволить такие издержки.

Страны-экспортеры нефти также несли огромные финансовые потери, но в отличие от США, они могли надеяться только на ранее накопленные резервы. В 2016 году дефицит бюджета Саудовской Аравии составил 297 млрд риалов (≈$79,0 млрд), в 2017 году — 230 млрд риалов (≈$61,2). Дефицит бюджета Эр-Рияд покрывал исключительно за счет валютных резервов.

В конце 2016 года ОПЕК решила сменить тактику и заключить соглашение о сокращении добычи, к которому присоединилась Россия и ряд других нефтедобывающих стран. Соглашение получило неофициальное название ОПЕК+. При этом Саудовская Аравия и Россия сыграли ключевую роль в достижении соглашения и обеспечили его соблюдение. В результате, излишние запасы нефти в мире стали быстро снижаться. Согласно последнему отчету Международного энергетического агентства , сейчас запасы нефти в странах ОЭСР находятся ниже среднего значения за последние пять лет.

ОПЕК+ показала степень своего влияния на мировой рынок нефти, несмотря на быстрый рост добычи сланцевой нефти в США.

На повестке дня создание "супер ОПЕК"

"Нам необходимо продолжить наше успешное сотрудничество на более широкой, стратегической основе", — цитирует Bloomberg министра энергетики РФ Александра Новака . Халид аль-Фалих, министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии, полностью поддержал предложение своего российского визави.

Россия и Саудовская Аравия хотят предложить всем участникам соглашения ОПЕК+ создать постоянно действующую организацию — "супер ОПЕК" — со своим уставом и исполнительными органами. Если такая организация будет создана, то она уже в недалеком будущем может стать противовесом ОПЕК — организации, от которой во многом зависела ситуация на рынке нефти в течение последних 60 лет.

В отличие от ОПЕК, в новой организации не будет действовать принцип "одна страна — один голос". Саудовская Аравия и Россия, являясь крупнейшими нефтедобывающими державами, будут иметь больший вес в "супер ОПЕК" и принимать необходимые решения, договорившись между собой.

Создание "супер ОПЕК" не потребует больших усилий, необходимо формализовать соглашение ОПЕК+ и придать ему постоянный характер. Между Новаком и Фалихом за последние два года сложились тесные рабочие отношения, которые выходят за процесс принятия решений в рамках ОПЕК. Два министра часто проводят встречи с представителями СМИ вне официальных мероприятий.

Согласно последнему отчету ОПЕК, Саудовская Аравия и Россия сократили добычу на 585 тыс. барр. /сут. и 250 тыс. барр. /сут. соответственно. В отличие от других участников соглашения ОПЕК+, эти две страны обладают большими резервными мощностями и способны быстро увеличить добычу.

Саудовская Аравия и Россия вместе добывают около 21 млн барр. /сут. — пятую часть всей нефти, добываемой в мире. Добыча всех остальных членов ОПЕК — без Саудовской Аравии — составляет около 20 млн барр. /сут.

Эр-Рияду новое образование выгодно, поскольку может уменьшить влияние Ирана — основного противника саудовского королевства на Ближнем Востоке. Во время встречи министров государств-участников ОПЕК и ОПЕК+ на прошлой неделе именно Иран, который снова находится под санкциями США, выступал против увеличения добычи.

ОПЕК+ не услышала призыв Трампа

Президент США Дональд Трамп призвал страны ОПЕК существенно увеличить добычу с целью не допустить роста цен на нефть.

"Надеюсь, что ОПЕК существенно увеличит добычу. Надо держать цены на низком уровне", — написал Трамп в Twitter. Американский президент фактически признал, что США не способны единолично наращивать добычу такими темпами, которые позволят удовлетворить растущий спрос на нефть в мире.

Однако участники соглашения ОПЕК+ приняли окончательное решение, не обращая внимание на пожелание американского президента. После завершения переговоров Новак заявил, что участники сделки ОПЕК+ в принятии решений руководствуются фундаментальными показатели рынка, а не сообщениями Трампа в Twitter.

Мониторинговый комитет, в котором главенствующую роль играют Россия и Саудовская Аравия, неоднократно указывали на снижение запасов нефти в мире — в первую очередь в странах ОСЭР, что является основным аргументом в пользу увеличения добычи.

В результате жарких переговоров, ОПЕК+ приняла решение увеличить добычу примерно на 1 млн барр. /сут. — на объем перевыполнения, согласно данным за прошлый месяц. При этом особо подчеркивалось, что увеличение добычи будет происходит постепенно в течение второго полугодия с целью вернуться к 100% выполнению соглашения ОПЕК+.

Ряд экспертов уже поторопился сообщить, что увеличение добычи и предложения со стороны ОПЕК+ на 1 млн барр. /сут. недостаточно для снижения нефтяных цен, чего добивается Трамп.

Новак и Фалих высказали удовлетворенность результатами встречи ОПЕК+. Россия получила приглашение стать наблюдателем в ОПЕК, а сотрудничество в рамках ОПЕК+ планируется продолжить после 2018 года.

Для России и Саудовской Аравии необходимо поддерживать хрупкий баланс между спросом и предложением на рынке, поскольку обе страны не заинтересованы в падении цен на нефть. Задача непростая, но вполне посильная, при условии взаимодействия между Москвой и Эр-Риядом.